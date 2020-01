Jaunās Bonda filmas tituldziesmu izpildīs Billija Ailiša

Strauju popularitāti iemantojusī amerikāņu popmūziķe Billija Ailiša kļuvusi par vēsturē jaunāko mākslinieci, kurai uzticēts ierakstīt bondiādes filmas tituldziesmu. Daudzsološā mūzikas zvaigzne decembrī nosvinēja pilngadību, vēsta raidsabiedrība BBC.

Jau vēstīts, ka bondiādes jaunākā filma "No Time to Die" ("Nav laika mirt") ar aktieri Danielu Kreigu galvenajā lomā uz lielajiem ekrāniem nonāks šopavasar.

Filmas veidotāji šonedēļ tviterī paziņojuši, ka tituldziesmu izpildīs Billija Ailiša, kura vēl nepubliskoto kompozīciju sarakstījusi kopā ar savu brāli, dziedātāju un komponistu Finiesu O'Konelu.

Kā norādījusi jaunā māksliniece, viņai esot liels pagodinājums, ka viņai uzticēts ierakstīt tituldziesmu. "Es joprojām esmu šokā," piebildusi Ailiša.

Tiek vēstīts, ka Bonda filmas tituldziesma parasti tiek izlaista apmēram mēnesi pirms filmas pirmizrādes. "No Time to Die" uz ekrāniem iznāks 3. aprīlī.

Jāatzīmē, ka abas iepriekšējās bondiādes muzikālās tēmas – britu dziedātājas Adeles "Skyfall" un britu mūziķa Sema Smita "Writing's On The Wall" (no filmas "Spectre") – ieguva "Oskara" ballvu.

Jau vēstīts, ka šī būs bondiādes jeb MI5 aģenta 007 piedzīvojumu pēdējā daļa, kurā galveno – Džeimsa Bonda – lomu atveidos britu aktieris Daniels Kreigs. Filmas režisors ir Kerijs Fukunaga.

