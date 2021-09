2000. gadā Rīgas saviesīgās dzīves cienītājus pārsteidza jauns un stila ziņā līdz šim neredzēts krogs ar Karību salu atmosfēru, neticami lielu dzērienu izvēli un daudz seksapīla it visā. Kokteiļu bāra "Paldies Dievam, piektdiena ir klāt!" seja kā tolaik, tā tagad ir kolorītais bārmenis Arnis Bikšus. Pagājuši jau desmit gadi, kopš "Piektdiena" vairs neeksistē, bet Arnis to dēvē par savu līdz šim veiksmīgāko biznesu, kura slēgšana viņam sūrst joprojām. Kas aizveda līdz iecienītā bāra beigām, par to šajā stāstā.

Lai gan dizaineres Baibas Ripas izveidotās telpas Rīgā, 11. novembra krastmalā 9, viesu uzņemšanai bijušas gatavas jau 1999. gada novembrī, tā pa īstam krogs durvis vēra akurāt uz gadsimtu mijas – slavenā milleniuma – sagaidīšanu. "Toreiz jau nebija interneta, mums vajadzēja krietni nopūlēties, lai sasauktu ļaudis uz milleniuma sagaidīšanu tieši pie mums," tagad atceras bāra saimnieks Arnis Bikšus. Viņš pats sprīdi pirms tam strādājis publikas jau iecienītajā klubā "Pulkvedim neviens neraksta", taču zibenīgi atsaucies piedāvājumam iesaistīties jaunas progresīvas vietas tapšanā, jo, braukājot pa pasauli un piedaloties bārmeņu sacensībās, apjautis: citviet populārā Karību stiliņa Rīgā vēl nav nekur.