Pašmāju kulta grupa "Singapūras satīns" savam kuplajam fanu pulkam vēsta jaunumus – jau drīzumā klajā nāks svaigs albums ar nosaukumu "Super". Mākslinieki izdevuši pirmo singlu no gaidāmā albuma – skaņdarbu "Čiu riu" kopā ar repa veterānu Gustavo.

"Mēs uzaugām ar Gustavo mūziku un īpaši tām dziesmām, kur viņš bija mazliet trakulīgāks un provokatīvāks, kā jau jaunības maksimālismā pienākas. Mēs vēlējāmies no viņa dabūt ārā to pašu enerģiju, jo arī viņa jaunais albums no tās vienkārši strāvo. Šķiet, mums tas ir izdevies un esam neizsakāmi pagodināti, ka viņš apsvētīja mūs ar pantu mūsu topošajam albumam. Šis ir noteikti augstākais punkts mūsu esošajās sadarbībās ar citiem izpildītājiem," portālam "Delfi" stāsta grupas pārstāvji.

"Ņemot vērā mūsu saspringto ārvalstu komandējumu grafiku, ne vienmēr visi varam būt uz vietas, lai kopā filmētos videoklipos vai citos projektos. Šajā klipā pirmo reizi izmantojām pašas modernākās Rīgas kinostudijas līmeņa CGI tehnoloģijas, tāpēc praktiski nav pamanāms, kurš grupas biedrs nevarēja tikt uz filmēšanu. Varam tikai piekrist, ka mūsdienu kino dara brīnumus. Ar šo grandiozo videoklipu un singlu tad arī ieskandinām mūsu jauno gaidāmo albumu, kas sauksies "Super". Kāpēc super? Jo mēs esam supergrupa," analizē "Singapūras satīns".

Līdz šim grupa ir izdevusi trīs studijas albumus, trīs miksteipus un vairākus singlus. 2020.gadā „Singapūras satīns" sāka sadarbību ar mūzikas izdevniecību „Universal Music Group".