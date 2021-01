Holivudas skaistulis Bens Afleks izšķīries no draudzenes

Talantīgais aktieris Bens Afleks ir pašķīries no aktrises Anas de Armasas. Pāris tikai nesen bija uzsācis kopdzīvi.

48 gadus vecais aktieris un 30 gadus vecā de Armasa savas attiecības sāka pērn pavasarī, un visu šo laiku paparaci fotogrāfi pāri redzēja ielās kā draudzīgu un iemīlējušos – abi regulāri devās pastaigā ar suņiem, savstarpēji pauda mīļumu, apskāvienus. Nu idillei pienācis gals, vēsta tabloīds "Page Six".

Pārim pietuvināti avoti ziņo, ka Afleks un de Armasa ir pašķīrušies, taču pastāv iespējamība, ka abi tomēr salabs.

Kāds aktieru paziņa vēsta, ka pašķiršanās iemesls, visticamāk, ir aktrises vēlme pēc stabilas ģimenes ar bērniem, taču Afleks vairs nevēloties bērnus – viņam to ir trīs no laulības ar aktrisi Dženiferu Gārneri. De Armasai savu bērnu nav.

Lai gan viņai izveidojušās visai labas attiecības ar Afleka atvasēm, attiecībās ar viņa bijušo sievu gan jaušama spriedze. Tomēr Afleks un de Armasa uzsāka kopdzīvi, bet nu kļuvis zināms, ka 18. janvārī Afleka savrupnama miskastē "ielidojusi" draudzenes kartona figūra, kas līdz šim atradusies viņa mājās.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ