Miris 'Glābējzvana' jautrais Skrīčs – aktieris Dastins Daimonds

44 gadu vecumā dzīvība pārtrūkusi aktierim Dastinam Daimondam, kurš Latvijā vislabāk zināms kā Skrīčs no deviņdesmito gadu kulta seriāla "Glābējzvans".

Dastinam Daimondam šī gada sākumā tika atklāts vēzis ceturtajā stadijā, visu šo laiku viņš atradies slimnīcā Floridā. Nu aktieris devies mūžībā, atsaucoties uz viņam pietuvināto pausto, vēsta slavenību portāls TMZ.

Daimonds nomiris pirmdienas rītā. Pagājušajā nedēļā viņam kļuvis krietni sliktāk, aktieris cietis lielas sāpes, līdz ar to nonācis paliatīvās aprūpes nodaļā. Daimonda nāves brīdī viņam blakus bijusi draudzene.

Ziņas par to, ka Dastins Daimonds sirgst ar vēzi, šī gada sākumā izplatījās zibens ātrumā, tomēr viņš pats savu veselības stāvokli publiski nekomentēja. Vēlāk izskanēja, ka viņš sirdzis ar aizkuņģa dziedzera vēzi, kas diemžēl atklāts ļoti novēloti. Aktieris pārdzīvoja vairākus ķīmijterapijas seansus, taču diemžēl slimība izrādījās stiprāka.

Dzimis ebreju datoriķu ģimenē, Dastins Daimonds uz ekrāniem nonāca jau agrā bērnībā. Aktieris var lepoties ar visai bagātīgu filmēšanās pieredzi, taču lielākoties viņš "tēlojis" sevi pašu un gandrīz vienmēr ar atsaucīti uz "Glābējzvana" Skrīču.

2006. gadā aktieris nokļuva tabloīdu virsrakstos savas pornofilmas dēļ, ko nosauca par "Saved by the Smell" (smakas izglābtais – kā "Saved by the Bell" idioma). Daimonds kopumā daudzus gadus gadus sava talanta veltījis tam, lai aktualizētu paša popularitāti un slavu senā seriāla atblāzmā.

2001. gadā Daimonds bankrotēja un turpmākos gadus dažkārt publiski lūdza ziedotāju palīdzību. Viņš, piemēram, tirgoja krekliņus ar Skrīča noģīmi uz tiem. Savukārt 2014. gadā aktieris tika pat arestēts aizdomās par uzbrukumu ar nazi kādam vīrietim; sodu piemēroja viņa tābrīža līgavai. Daimondu arestēja vēl pēc viena gada – šoreiz par apdraudējumu publiskai drošībai, viņam nēsājot līdzi ieroci. Aktieri notiesāja uz pieciem mēnešiem cietumā, no kuriem atsēdēja trīs un tika izlaists. Vēl viens arests sekoja 2016. gadā.

Dastinam Daimondam bērnu nav, viņam aiz muguras ir viena 2013. gadā šķirta laulība, tā ilga četrus gadus.