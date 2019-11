Par Kveidu 39 gadus jaunākā līgava lepni atrāda saderināšanās gredzenu

Nesen tapa zinām, ka 65 gadus vecais Holivudas spīdeklis Deniss Kveids, kurš šopavasar izšķīrās no latviešu izcelsmes modeles Santas Auziņas, pēc pāris mēnešu ilgas draudzības jau saderinājies ar savu jauno simpātiju, studenti Lauru Savoju (abi attēlā). Lepnā līgava nupat atrādījusi gredzentiņu, kuru viņai Havaju salās šoruden pasniedza topošais vīrs.

Kveida attiecības ar studenti izpelnījušās pastiprinātu preses un sabiedrības ievērību, jo aktiera izredzētā ir 39 gadus jaunāka par viņu – Laurai ir 26 gadi.

Oktobrī amerikāņu tabloīdus pāršalca ziņa, ka Kveids pēc aptuveni piecu mēnešu ilgas draudzības atvaļinājuma laikā Havaju salās Laurai izteicis bildinājumu. Aizvadītās nedēļas izskaņā presē daudz apspriestais pāris kopā apmeklējis saviesīgu pasākumu, un fotogrāfiem beidzot izdevies iegūt kadrus ar saderināšanās gredzenu.

Holivudas spīdeklis Kveids un viņa izredzētā Našvilā apmeklējuši "YouTube Originals" veidoto dokumentālo filmu "The Gift: The Journey of Johnny Cash", kas, kā jau noprotams pēc nosaukuma, veltīta mūziķim Džonija Kešam.

Lauras pirkstā mirdzējis skaists gredzentiņš, kuru viņa labprāt arī izrādījusi fotogrāfiem.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Atgādinām, ka pirms saderināšanās ar Lauru Kveidam bija romantiskas attiecības ar jau iepriekš minēto Santu, kura par viņu ir 30 gadus jaunāka.

Amerikāņu aktieris un latviešu izcelsmes modele sāka tikties 2016. gadā, un abi zibenīgi kļuva par vienu no apspriestākajiem un paparaci visvairāk medītajiem pārīšiem Losandželosā.

Lai gan nelabvēļi šīm attiecībām jau no sākta gala paredzēja īsu mūžu, aktieris un modele visus šos gadus demonstrēja nesatricināmu saskaņu, un vēsts, ka abi tomēr izšķīrušies, nepatīkami pārsteidza daudzus.

Atgādinām, ka pērn vasarā tika oficiāli izšķirta Kveida 14 gadus ilgusī laulība ar viņa trešo sievu Kimberliju. Savukārt gadu tūkstošu mijā starmešu gaismās nonāca Kveida šķiršanās no aktrises Megas Raienas. Aktierim ir trīs bērni.