Fitnesa skaistules Paulas recepšu dižpārdoklis ierauts pirātismā; uzsākta izmeklēšana

🎉💜Mana Pirmā Pavārgrāmata ZELTA SASTĀVDAĻA oficiāli ir aizgājusi pārdošanā un šodien ir pieejama Rīgā sekojošās grāmatnīcās: Zvaigzne ABC - K.Valdemāra iela, Biķerieku iela, Tērbatas iela, Vaļņu iela, Spice Home un ZvaigzneABC mājas lapā to var pasūtīt ar piegādi. NO PIRMDIENAS grāmata tizniecībā visās pārējās Latvijas grāmatnīcās un arī ārpus Rīgas! Grāmatas cena 25,99eur. 💜 #zeltasastāvdaļa Vāka bilde - @yegorov_photo

