Kardašjanas koriģējošās apakšveļas zīmols 'Kimono' izraisa sašutuma vētru

Amerikāņu televīzijas šovu zvaigzne Kima Kardašjana gadu gaitā ir izveidojusi varenu biznesa impēriju, kas tirgo visu iespējamo, uz kā iespējams uzlikt viņas vārdu. Šonedēļ klajā nākusi Kimas radīta koriģējošās apakšveļas līnija "Kimono Intimates", bet tā sava nosaukuma dēļ jau izpelnījusies plašu nosodījumu.

Koriģējošās apakšveļas zīmols un tā darinājumi ar plašāku publiku tika iepazīstināti otrdien. Raidsabiedrība BBC ziņo, ka japāņi, šīs nācijas kultūras pazinēji un arī daudzi citi Kardašjanai publiski pārmetuši necieņas izrādīšanu.

Kimono, kā zināms, ir tradicionālais japāņu tērps – tas ir garš halātam līdzīgs apģērbs ar platām piedurknēm un parasti tiek papildināts ar sasienamu jostu. Šim tērpam Japānā ir gadsimtiem senas tradīcijas.

Fakts, ka Kardašjana šādā vārdā nodēvējusi savu koriģējošās apakšveļas līniju, izraisījis plašu sašutumu.

"Mēs velkam kimono, lai slavinātu veselību, bērnu pieaugšanu, saderināšanos, kāzas, izlaidumu, bēres. Tas ir ceremoniāls apģērbs un ģimenēs tiek nodots no paaudzes paaudzē. Koriģējošā apakšveļa nekādā ziņā nesasaucas ar kimono. Viņa vienkārši izvēlējās vārdu, kurā ir "Kim". Tam nav nekādas saistības ar cieņu tam, ko šis apģērbs nozīmē un simbolizē mūsu kultūrā," raidsabiedrībai skaidrojusi japāniete Juka Ohiši.

Kima, otrdien paziņojot par zīmolu, klāstīja, ka viņas veidotā apakšveļa esot radīta, lai "svinētu un uzlabotu sieviešu formas un aprises".

Tiek vēstīts, ka Kima Kardašjana-Vesta preču zīmi "Kimono" ASV reģistrējusi pērn. Tāpat arī reģistrētas tādas preču zīmes kā "Kimono Body", "Kimono Intimates" un "Kimono World".

Daudzi sociālajos tīklos nopēluši Kardašjanu un aicinājuši nepirkt viņas zīmola koriģējošo apakšveļu. Tāpat arī strauji izplatījies Kimai veltīts anti–tēmturis #KimOhNo.

Citi arī pauduši bažas, ka jaunās paaudzes cilvēkiem nākotnē kimono varētu asociēties ar Kardašjanu ģimeni, kailumu un koriģējošo apakšveļu, nevis tradicionālo Japāņu kultūru.

"Kimai uz popkultūru ir liela ietekme, es baidos, ka būs tādi cilvēki, kas kimono pazīst tikai kā viņas zīmolu," piebildusi Ohiši.

Wow, @KimKardashian . Thanks for BUTCHERING Japanese culture!!! My culture is not your plaything. You don't have any respect for people who are not your family, do you? In the 15 yrs developing this project, couldn't you find a cultural advisor? #KimOhNo #culturalappropriation https://t.co/OsDYVZxPhx

These are my grandmother's kimonos. Some of these are dyed and embroidered by herself. When I was child, I loved watching she embroidered on kimono cloth. My grandmother who makes beautiful embroidery is also beautiful and I always felt it magical. #KimOhNo pic.twitter.com/29v3pzCGDn