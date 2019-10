Madara Kiviča pēc šķiršanās no vīra mainīs uzvārdu

View this post on Instagram

Viņa ir viena no manas dzīves lielākajām vērtībām. Neizmērojama, ar diezgan spēcīgu Lauvas raksturiņu, kurš man reizēm uzkrīt uz nerva, bet ar viņu tik tiešām ir tikai tā- vai nu pieņem un mīli vai .. Otra varianta nav! 🖤 #Kima #mylittlelove #mīlestība #momof2girls #Lielupe

A post shared by Ma_DARA ♎ (@madara.kivica) on Oct 16, 2019 at 9:15am PDT