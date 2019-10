Maija Rozīte-Krištopane pēc kiberblēžu uzbrukuma atguvusi savu 'Instagram' profilu

View this post on Instagram

life’s too short to deny that everything starts with y o u r s e l f 🦋 ~~~~~ un grozi šo atziņu par to, ka viss sākas ar sevi, kā vēlies, bet tāpat nonāc pie tā paša kodola, vai ne? ~~~~~~~ aaand selfcare is actually a thing, too!☝🏽nu, nevajadzētu kautrēties parūpēties par sevi, sevi pasaudzēt, kad temps jau kļūst par traku, nepārmest un nešaustīt sevi bez mitas (jo tā paškritika ir lieta laba, bet tikai pareizās devās 🤗), arī paslavēt sevi reizi no reizes, apčubināt kā ķermeni, tā dvēseli... 🧚🏻‍♀️ jo, ja ne tā, tad ko gan gaidīt no pasaules sev apkārt... ☺️~~~~~~ rotas sevis lutināšanai no: @marmarasterling 💓 #marmarasterling #rosegoldjewelry #rosewateropal #crystalsfromswarovski #sadarbība #selflove #selfcare

