Maksims Galkins publisko ļoti privātus ģimenes kadrus

Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в февраля без съёмок и концертов 😊 Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки 😁 #семья #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #максимгалкин

