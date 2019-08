Paparaci foto: Kā Itālijā precējās Vācijas šovbiznesa apspriestākais pāris

View this post on Instagram

We did it ❣️ Mr.&Mrs. Kaulitz ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Aug 5, 2019 at 6:11am PDT