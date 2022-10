Plusiņi un svītrojumi: Kā Saeimas vēlēšanās veicies soctīklu slavenībām

Šogad 14. Saeimas vēlēšanās no dažādiem sarakstiem lielajā politikā startēja arī ļaudis, kuri lauvas tiesu popularitātes kaldinājuši sociālajos tīklos. Tā dēvētie digitālā satura autori jeb influenceri šīs platformas izmantoja partiju ideju popularizēšanā, taču panākumi ne visiem ir spoži, dažiem pat ļoti bēdīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Blogeru un infuenceru asociācijas dibinātāja Maija Armaņeva startēja no tā sauktās Šlesera partijas jeb "Latvija Pirmajā vietā". Partija gan ir iekļuvusi jaunajā sasaukumā, taču daiļā Maija ne: startējot ar 13. numuru Rīgā par viņu balsis atdeva 27 671 partijas atbalstītājs, Armaņeva saņēma 1923 plusus un 770 svītrojumus. Taču viņa bija visai tuvu tikšanai Saeimā. Pēc balsu apkopošanas Armaņeva saviem faniem vēstīja, ka jūtas gandarīta par rezultātiem un viņai dzīvē sākšoties jauns posms.

Soctīklu spīdeklim Mairim Briedim, kuram ir nudien milzīgs – kopā miljonos mērāms – sekotāju skaits "TikTok", "Instagram" un "Facebook", politiķa karjeras sākums uzskatāms par nokautu. Visupirms viņa pārstāvētā "Saskaņa" pirmo reizi pa ilgiem gadiem Saeimā vispār neiekļuva, bet pats Mairis vēlēšanu naktī kļuva par soctīklos apspriestāko influenceri – viņa teiktais LTV studijā daudziem lika saķert galvu:

Cerot uz viņa sekotāju kuplo skaitu, vēlēšanās partija Briedim piešķīra augsto trešo numuru Rīgā. Rezultātā viņš guva 23 581 balsi, 4442 plusus un 574 svītrojumus. Pēc visu balsu apkopošanas bokseris soctīklos bija lakonisks: "Tumsa un tumsonība uzvarēja. Laipni lūgti tumsā!"

Tumši laiki iestājušies arī opozicionāra Alda Gobzema orbītā. Viņa izveidotā partija "Katram un Katrai" Saeimā neiekļuva; vadonis varēja baudīt lielu mīlestību starp savējiem, taču ar to bija par maz. Vēlēšanās Gobzems bija pirmais numurs Rīgā, par šo influenceri atdoti vairāk nekā 24 tūkstoši balsu un viņš saplusots krietnā atrāvienā no citiem – 10 623 plusi un tikai 140 svītrojumi. Nākamjā rītā pēc neveiksmes pastaigā gar jūru politiķis visiem pateicās, aptvēra sakāvi un pameta paša veidoto partiju. No soctīkliem izdzēsis visas savas bildes un, iespējams, jau pametis Latviju.

Vēlēšanās ir arī kāds "veiksmes" stāsts: tā ir Glorija Grevcova no prokrieviskās partijas "Stabilitātei!". Šī dāma ir iekļuvusi jaunajā sasaukumā. Latviski runājošajā tautas daļā par viņu neviens neko nezināja līdz pat dramatiskajiem notikumiem pie pieminekļa Pārdaugavā 9. un 10. maijā. Jaunā dāma bija ļoti dedzīga "TikTok" platformā, kur nu viņai ir jau 91 tūkstotis fanu. Prasmīgi izmantojot iegūto popularitāti, Grevcova no partijas Vidzemes saraksta ievēlēta ar 10 610 balsīm, saņēmusi 2708 plusus un tikai 76 nepatikas apliecinājumus. Pirmdienas rītā Glorija sev raksturīgajā cietajā runas manierē komentēja vēlēšanu iznākumu:

Vairāk nekā 10 000 sekotāju tiktokā ir arī skaistumkonkursu rīkotājai Kristīnei Lindenblatei, kura vēlēšanās balotējās no partijas "Tautas kalpi Latvijai". Vēl janvarī šī partija teicās ejam kopā ar "Stabilitāti", taču tad no tās atšķēlās. Kalpi, kuri sevi sauc par Latvijas patriotiem un tomēr savos vēstījumos šķiet klaji pretvalstiski, vēlēšanās ir zaudētāji. Lindenblate startēja kā otrais numurs Rīgā un saņēmusi vairāk svītrojumus nekā plusus. Par sarakstu galvaspilsētā nobalsojuši 2544 cilvēki, 321 no tiem Kristīni plusojis, bet 339 nevēlējās viņu redzēt šajā kompānijā. Lindenblate skaidro, ka neveiksme vēlēšanās saistāma ar ierobežotām reklamēšanās iespējām, sasniegtais 1% vēlētāju atbalsta esot tikai sākums un par pašlikvidēšanos nav ne runas.

Vēl viens populārs tiktokeris ir jestrais Valentīns Jeremejevs, kuram šajā vietnē seko 15 tūkstoši cilvēku. Jeremejevs pārstāv partiju "Tautas varas spēks" un nespēj noticēt, ka tā nav tikusi Saeimā; vēlēšanas, viņaprāt, esot korumpētas un viltotas. Jāpiebilst, ka Valentīns uz vēlēšanām gāja jau ar uzvaras garšu mutē. Viņš pats startēja kā pirmais numurs Rīgā, saņēma 7449 balsis, 3056 plusus un 19 svītrojumus, un "Tautas varas spēks" finišēja ar 1,13% vēlētāju atbalsta.