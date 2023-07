Sabiedrības dāma Stūraine ar bildēšanos samaitā citiem 'Mūžīgo dzinēju'

Vairāk nekā 400 komentāru un aptuveni 900 "shares" – tik virāls kļuvis Deju svētku apmeklētāja Kaspara Bernāna "Facebook" ieraksts, kurā viņš sūdzas par nepieklājīgu divu citu koncerta viešņu uzvedību. Juriste, stiliste, bijusī maksātnespējas administratore Liene Stūraine kopā ar savu draudzeni Vinetu Sniedzi 8. jūlijā bija devušās vērot Svētku koncertu "Mūžīgais dzinējs" Daugavas stadionā. Saskaņā ar Bernāna versiju, dāmas vairāk gan baudīja pašas sevi, nevis dejotāju priekšnesumu.

Dāmas neesot reaģējušas uz pieklājīgiem citu aicinājumiem apsēsties, turklāt to lūgusi sieviete, kas ar bērniņu rokās sēdējusi tieši aiz Stūraines un Sniedzes un bijusi spiesta "lūrēt viņām mugurā". Nekādus panākumus neguva arī kārtības uzraugs no organizatoru aprindām – darbinieks no lēdijām saņēma atbildi: "Pats apsēdies!"

Arogance no "Instagram" skaistulēm bijusi vērojama visa vakara garumā.

Stūraine portālam "Delfi" skaidro: "Piekrītu, ka izskatījāmies koši un neaizmirstami, bet laikam čalis apvainojies, ka mana draudzene neiedeva viņam savu tālruņa numuru".