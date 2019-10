Valters skaidro, kāpēc pārtraucis draudzību ar Mūrnieci

Šīs vasaras izskaņā publiskajā telpā parādījās ziņas, ka starp bijušo basketbolistu Kristapu Valteru un uzņēmēju Lindu Mūrnieci uzplaukusi cieša draudzība. Sportists arī atklāja, ka viņa dzīvē notikušas lielas pārmaiņas, tostarp viņš šovasar pašķīries no ilggadējās draudzenes Lāsmas. Valters nesen atjaunojis attiecības ar mīļoto, savukārt draudzībai ar Lindu pielikts punkts.

Jau vēstīts, ka pašmāju dzeltenā prese Valteram un Mūrniecei piedēvēja mīlas romānu, lai gan nedz viens, nedz otrs publiski ne reizi nebija teicis, ka viņus vieno kaut kas vairāk par draudzību. Bijušais basketbolists Lindu dēvēja par savu mentori, padomdevēju un autoritāti. Arī pati uzņēmēja intervijā šoruden sacīja, ka to, kas starp viņiem abiem ir, ir sarežģīti kaut kā konkrēti definēt, bet šis vīrietis ļoti esot izmainījis viņas dzīvi.

Nesen tapa zināms, ka Valters atjaunojis attiecības ar Lāsmu, un vērīgākie arī piefiksēja, ka no sociālajiem tīkliem izdzēstas viņa un Lindas kopīgās bildes, kas vedināja domāt, ka draudzība starp abiem izčibējusi.

Intervijā žurnāla "Ieva" jaunākajā numurā sportists apstiprinājis, ka draudzībai ar Lindu pielikts punkts. Viņš atklājis, ka tas izdarīts, lai viņa attiecībās ar Lāsmu nerastos nekādi pārpratumi.

"Mēs bijām labi draugi. Linda man palīdzēja dažās lietās, es palīdzēju viņai, nekas vairāk. Bet...

Tā gadījās, ka pirms neilga laika pašķīros no Lāsmas – savas mīļotās sievietes. Gadu diendienā bijām kopā, līdz mūsu attiecībās kaut kas "uzkārās". Bijām iestrēguši un nemācējām paši no šā sastrēguma tikt ārā. Bet varbūt tā vajadzēja notikt, lai saprastu – viens otram esam dārgi un mums jābūt kopā. Šķirti bijām aptuveni trīs nedēļas, un pa šo laiku sapratu, ka es bez Lāsmas nevaru, ka viņu patiesi mīlu. Galu galā viņa kopā ar manu tēti mani savulaik izvilka no bedres, kurā atrados vairākus mēnešus.

Šīs attiecības man ir ļoti dārgas. Tāpēc, kad pēc īslaicīgās šķiršanās abi atkal sagājām kopā, izlēmu – lai nerastos nekādi pārpratumi manās un Lāsmas attiecībās, draudzības ar Lindu jāpārtrauc," pastāstījis Valters.

Tāpat arī sportists atklājis, ka trīs gadu laikā, kopš viņš ir kopā ar Lāsmu, abi izgājuši cauri dažādiem pārbaudījumiem, kas viņus satuvinājuši. Valters ar mīļoto nolēmis arī apprecēties.

"Mēs ar Lāsmu noteikti apprecēsimies. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka pirmajās divās laulībās man nebija tāda mērķa. Domāju – varam taču dzīvot kopā neprecoties. Bet, ja sievietei bija svarīgi precēties, to darīju. Šobrīd vēlos apprecēties es, jo mīlu cilvēku, kas man blakus. Lāsma ir vienīgā sieviete, kas bijusi man blakus, kad bija vissliktāk," piebildis Valters, kuram no abām iepriekšējām laulībām ir pieci bērni.