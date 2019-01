Foto: Linda Leen šarmē 'Supernovas' žūrijā

Brīvdienās tika aizvadīts Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" pirmais pusfināls. Šogad dalībnieku priekšnesumu vērtē žūrija trīs kungu un vienas apburošas dāmas – dziedātājas Lindas Leen – sastāvā.

Pirmajā pusfinālā izskanēja astoņi priekšnesumu, un pēc katra no tiem sekoja žūrijas komentārs. Kritiku, uzslavas un padomus dalībniekiem deva radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rudolfs Budze jeb Dj Rudd, mūziķis Ralfs Eilands, Radio SWH programmu producents Artis Dvarionas un dziedātāja Linda Leen.

Gana lielu uzmanību "dīvāna eksperti" sociālajos tīklos tiešraides laikā veltīja ne tikai žūrijas komentāru apspriešanai, bet arī Lindai, kurai skatītājus izdevās apburt ar sievišķīgu tēlu, saviem trāpīgajiem izteikumiem un dalībniekiem dotajiem padomiem

Atgādinām – skatītāji un žūrija lēma, ka finālā par tiesībām Latviju šogad pārstāvēt "Eirovīzijā" cīnīsies Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", Samanta Tīna ar "Cutting The Wire", Aivo Oskis ar "Somebody's Got My Lover" un grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe".

Šiem četriem dalībniekiem finālā pievienosies vēl četri mākslinieki, kas sestdien, 2. februārī, tiks izraudzīti otrajā pusfinālā. Konkursa fināls notiks 16. februārī.