Renārs Kaupers kļuvis par blondīnu

🐥Oh, boy!! Really?🙈 Blonde??? Nē, nu patiešām - kas tad driznaka kungam lēcies, ka tik blondas izmaiņas mums jānovēro?😅 te nu būtu varianti: a) tā ir atbilde @tavsmeistars izaicinājumam, b) ieilgusi 40gadnieka krīze vai c) gatavošanās lomai jaunajā kinofilmā Ēriks Akmenssirds? #challenge❓ #midlifecrisis❓ #ericcoldheart❓ Grande paldies šķēru un krāsu lielmeistaram @gatis_veilands 👋

A post shared by renārs kaupers (@driznaks007) on Jul 4, 2020 at 10:36pm PDT