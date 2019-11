Rokenrola vecmāmiņa ar seksīgajām kājām: Tīnai Tērnerei – 80

Otrdien, 26. novembrī, apaļu jubileju svin leģendārā amerikāņu dziedātāja Tīna Tērnere, kura joprojām tiek dēvēta par rokenrola karalieni un pasaulē seksīgāko kāju īpašnieci. Viņai šajā dienā aprit 80 gadi.

Tīna Tērnere pasaulē nāca kā Anna Meja Bulloka, un pēdējo sešdesmit gadu laikā viņai izdevies kļūt par vienu no ievērojamākajām, dievinātākajām un veiksmīgākajām dziedātājām pasaulē. Savā karjerā viņa izdevusi desmit studijas albumus, devusies daudzās veiksmīgās koncerttūrēs, piedalījusies vairākās filmās, saņēmusi daudz dažādu apbalvojumu un nomināciju, kā arī izpelnījusies fanu mīlestību.

Lielu lomu Tīnas karjerā spēlēja viņas pirmais vīrs Aiks Tērners, ar kuru viņa apprecējās sešdesmito gadu sākumā. Tieši kopā ar viņu par leģendu kļuvusī māksliniece sāka savu ceļu uz slavas virsotnēm.

Pāris bija precējies 16 gadus, un abi kopā bija ne tikai dzīvē, bet arī uz skatuves. Duets "Tīna un Aiks" pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados guva ļoti labus panākumus, un prestižais mūzikas izdevums "Rolling Stone" 20 visu laiku dižāko duetu apkopojumā abus ierindojis otrajā vietā.

Tiesa, pa īstam Tīna uzplauka tikai pēc šķiršanās no vīra. Laulībai oficiāli tika pielikts punkts 1978. gadā, un tad arī atklājās, ka šī savienība nebūt nav bijusi rozēm kaisīta. Dziedātāja paziņoja, ka kopdzīves laikā vīrs viņu iespaidojis gan fiziski, gan arī morāli.

Pēc šķiršanās no vīra dziedātāja sevi pilnībā veltīja solo karjerai, un drīz vien viņa kļuva par īstu superzvaigzni. Par Tīnas slavas un spozmes zenītu tiek uzskatīts laika posms no 1983. līdz 2000. gadam, kad viņas vārds gozējās mūzikas topu virsotnēs.

1984. gadā tika izdots Tīnas ļoti veiksmīgais albums "Private Dancer", bet gadu vēlāk viņa žilbināja uz lielajiem ekrāniem līdzās Melam Gibsonam kulta filmā "Mad Max Beyong Thunderdome". 1989. gadā iznāca viena no dziedātājas visu laiku populārākajām dziesmām "Simply the Best", bet 1991. gadā Tīna Tērnere jau tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Pēc gadu tūkstošu mijas Tērneres karjera pieklususi. Pēc vairāku gadu pārtraukuma uz lielās skatuves viņa atgriezās 2008. gadā, kad kopā ar Bejonsu Noulzu uzstājās "Grammy" balvu ceremonijā.

2013. gadā Tīna atkal apprecējās – viņa Šveicē mija gredzenus ar vācu producentu Ervīnu Bahu un pieņēma Šveices pilsonību. Lai gan laulība tika noformēta tikai pirms pāris gadiem, abi ir kopā jau vairāk nekā 30 gadu. Deviņdesmito gadu vidū Tērnere, sekojot mīļotajam, pārcēlās uz dzīvi Šveicē, kur viņa mitinās joprojām.

Tērnere ir laidusi pasaulē divus dēlus. Pērn dziedātāju un viņas atbalstītājus satrieca ziņa, ka vecākais dēls Kregs, kuram tobrīd bija 59 gadi, izdarījis pašnāvību.

Pērn arī iznāca dziedātājas memuāri "My Love Story". "Man nācās doties pasaulē un kļūt stiprai, lai saprastu, kāda ir mana dzīves misija," par sevi grāmatā teikusi pati Tīna.