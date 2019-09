Šēra 73 gadu vecumā satricina Berlīni ar grandiozu šovu

Amerikāņu dziedātāja un aktrise Šēra pēc 15 gadu pārtraukuma šoruden devusies Eiropas koncertturnejā, un pirmais no šoviem ceturtdienas vakarā aizvadīts Berlīnē. Ārzemju plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka cienījamā, pieredzējusi skatuves zvaigzne burtiski satricinājusi skatuvi.

Mediji ziņo, ka 73 gadus vecā dziedātāja "Mercedes Benz" arēnā sanākušos pārsteigusi ar neticami krāšņu šovu, iespaidīgiem skatuves tērpiem un pavadošo deju grupu.

Lai gan Šēra debiju uz skatuves piedzīvoja pirms 55 gadiem, "viņu izskatījās labāk nekā jebkad agrāk", par viņu jūsmojis izdevums "Metro".

Tiek vēstīts, ka Šēra koncertā atrādījusi arī savu izaudzināto firmas zīmi – savas slaidās, garās kājas.

Eiropas tūres "Here We Go Again" ietvaros dziedātāja šoruden viesosies arī Amsterdamā, Antverpenē, Minhenē, Vīnē, Cīrihē, Londonā, Kopenhāgenā, Stokholmā un daudzās citās Eiropas lielākajās pilsētās.