'Stila policisti' izsmej Keitijas Perijas čāčīgo kleitu

Eksperimenti ar stilu ne vienmēr attaisno cerības, un gadījumos, kad izgāšanos piedzīvo kāda slavenība, par to tik ātri neaizmirst. Šonedēļ nežēlastībā kritusi amerikāņu popzvaigzne Keitija Perija.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu Losandželosā notika "Grammy" mūzikas balvu ceremonija, pēc kuras ierasti tiek iztirzāts pasākuma viešņu sarkanā paklāja stils un veidoti apkopojumi ar vislabāk un neveiksmīgāk ģērbtajām dāmām.

Kritiķu nežēlastībā krita Keitija Perija, kuras "Balmain" tērps ar kuplajiem, iestīvinātajiem brunčiem daudziem šķita visnotaļ ērmīgs un savāds.

Arī interneta jokdari nav spējuši klusēt. Ne viens vien virtuālais "stila policists" sociālajos tīklos uzjautrinājies par Perijas kleitu, un daži uzcītīgākie pat izveidojuši karikatūras, kurās dziedātājas vizuālais tēls salīdzināts ar kūku, cukurvati, krāsošanas rullīti un citām lietām.

I knew Katy Perry’s dress looked familiar!!!! pic.twitter.com/sFlf9fy4We — Kimberly Miller (@kimberlyoh1973) February 11, 2019

katy perry's lookin' like squidward ate too many krabby patties huh? #GRAMMYs pic.twitter.com/DTZ81SjiQ4 — Robbie Fox (@RobbieBarstool) February 11, 2019

love u mom💕 pic.twitter.com/MmicDDVbTH — so pıportakal goesღ (@xqueenperryx) February 11, 2019

🗣️🗣️ pic.twitter.com/A9xtFnW2kk — SYMPTOMS | LOVE ME & LET ME GO 🇩🇿 ⭐ (@RafikJohnWayne) February 11, 2019