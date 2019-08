Tev tagad ir vēl viena: Pugačova samulsina ar divdomīgu frāzi

View this post on Instagram

СПАСИБО Игорю Яковлевичу за песню, Великой любимой Алле Борисовне за благословение, Моим зрителям за то, что я есть🙏 @igorkrutoy65 @alla_orfey❤️

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 25, 2019 at 10:41am PDT