Kortnija Kardašjana pirmo reizi dzīvē apprecējusies

Pēc divu gadu ilgas kopābūšanas šovbiznesa zvaigzne Kortnija Kardašjana un "Blink 182" bundzinieks Treviss Barkers ir apprecējušies, raksta ASV medijs "Page Six".

Realitātes šova "Kardašjanu ģimenīte" viena no galvenajām varonēm Kortnija Kardašjana 43 gadu vecumā pirmo reizi oficiāli iestūrējusi laulības ostā. Aprīļa sākumā pēc "Grammy" balvu ceremonijas viņa un 46 gadus vecais Barkers individuālas "kāzas" paši sev uzrīkoja Lasvegasā, taču tas, kā zināms, īsti neskaitās.

Nedēļas nogalē Santabarbarā, Kalifornijā, mīlētāji svinēja kārtīgas kāzas: Kardašjana bija tērpta baltā minikleitā, Barkers – uzvalkā. Abi salaulājās Anakapas centra tiesu namā un pēc tam aizbrauca melnā kabrioletā, kam piestiprināts uzraksts "tikko precējušies!"

Pāris ir kopā apmēram divus gadus, taču pazīstami abi ir jau desmit gadus.

Kardašjana 2015. gadā izšķīrās no sava ilggadējā drauga Skota Disika. Viņu savienība ilga desmit gadus un šajās attiecībās pasaulē nāca trīs bērni. Visi mazuļi "automātiski" kļuva par realitātes šova "Keeping up with the Kardashians" varoņiem.

Divi bērni ir arī jaunajam vīram, rokmūziķim Barkeram.