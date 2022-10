Propagandiste Simonjana no darba atlaiž propagandistu Krasovski

Nedēļas nogalē Kremļa propagandas mašinēriju skāris neliels satricinājums – viens pāršāvis pār strīpu. Žurnālists Antons Krasovskis naida runā pret ukraiņiem aizgājis tiktāl, ka tas nav bijis pieņemams pat viņa priekšniecei, propagandas kanāla "Russia Today" galvenajai redaktorei Margaritai Simonjanai.

Margarita Simonjana no pienākumu pildīšanas atstādinājusi Antonu Krasovski, kurš pagājušajā nedēļā pauda genocīdam raksturīgus izteikumus par Ukrainas bērniem. Viņaprāt, visus ukraiņu bērnus, kuri uzskatīja, ka Padomju Savienība bija okupants, vajadzēja "noslīcināt upē ar spēcīgu straumi", bet tos varot arī "iegrūst būdās un sadedzināt".

Krasovska naida runa sākās brīdī, kad viņa intervējamais, krievu zinātniskās fantastikas autors Sergejs Lukjaņeko, stāstīja par savu viesošanos Ukrainā astoņdesmitajos gados, kur ukraiņu bērni viņam teikuši: mēs dzīvotu labāk, ja Maskava nebūtu mūs okupējusi. "Noslīcināt tos bērnus vajadzēja, noslīcināt," sarunā iekarsa propagandists.

Tāpat Krasovskis ņirgājās par ziņām, ka krievu karavīri Ukrainā izvarojuši sievietes.

Īsais video fragments no intervijas ātri izplatījās sociālajos tīklos, un svētdienas vakarā Krasovska priekšniece Simonjana tviterī vēstīja: "Krasovska izteikumi ir pretīgi. Varbūt Antons varētu paskaidrot, kāds ārprāts izraisīja to, ko viņš pateica. Grūti noticēt, ka viņš tiešām tā domā. Pagaidām mūsu sadarbību pārtraucu. Esmu neizpratnē, ko teikt. Ukrainas bērniem, tāpat kā Donbasa bērniem, novēlu, lai viss pēc iespējas ātrāk beigtos un viņi atkal varētu dzīvot un mācīties mierā – valodā, kuru viņi uzskata par dzimto."

Jāpiebilst, ka Krasovska pārdomas nav palikušas nemanītas arī starp Ukrainas augstākajām amatpersonām. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicinājis aizliegt kanāla "Russia Today" translāciju valstīs, kurās tas joprojām ir skatāms: "Valdībām, kuras nav to aizliegušas, vienkārši jānoskatās šis fragments," viņš teica.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg