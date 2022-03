Putina runasvīra Peskova daiļā meita Liza pikta par sankcijām

Īsi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova meita Elizaveta Peskova vietnē "Instagram" publicēja melnu attēlu "Karam nē!" Tagad šis vēstījums no viņas profila ir pazudis, un arī pati jauniete šo platformu pametusi ar vēstījumu par sankcijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā zināms, Krievijā no 14. marta bloķēta "Instagram" platforma, tās lietotājiem masveidā pārejot uz "Telegram" un "VKontakte" portāliem. No instagrama atvadījusies arī 24 gadus vecā Liza Peskova, pirms tam izkāstot savas domas par sankcijām, kas piemērotas Kremļa politikas realizētājiem un viņu ģimenēm. Sankcijas skārušas arī Dmitriju Peskovu un viņa tuviniekus.

Lizai Peskovai "Instagram" vietnē seko 245 tūkstoši cilvēku, vērojot viņas elitāro dzīvesveidu. Glītā jauniete vairākus gadus dzīvoja Francijā, kur studēja tiesību zinātnes. Pirms trim gadiem BBC vēstīja, ka Peskova pat stažējās Eiropas Parlamentā no 2018. gada novembrim līdz 2019. gada aprīlīm; kolēģi gan iebilduši pret viņas klātbūtni sanāksmēs un piekļuves iespējām dažādām datubāzēm. Tiesa, piekļuve viņai bijusi tikai publiskiem failiem.

Tagad, pametot "Instagram" platformu, Liza Peskova paudusi savas domas par pasaules valstu piemērotajām sankcijām Krievijas līderiem un oligarhiem un viņu ģimenēm. Viņa notikušajā galvenokārt vaino ASV, kas noteikušas sankcijas ne tikai Dmitrijam Peskovam, bet arī viņa pilngadīgajiem bērniem (Peskovs ir piecu bērnu tēvs).

"Manuprāt, uzlikt sankcijas pieaugušiem bērniem, kuri jau sen dzīvo savu privāto un profesionālo dzīvi, ir neprāts. Vainot radiniekus ir neprāts," pauda Peskova, īpaši atzīmējot, ka ir šobrīd ierobežojumi piemēroti arī viņai – jaunai meitenei. "Vadoties pēc tādiem noteikumiem, var celt gaismā jebkuru ģimeni Eiropā un Amerikā un sākt visus vajāt," viņa uzskata.

"Savukārt formulējums, ka es piekopjot greznu dzīvesveidu, neiztur kritiku no juridiskā viedokļa. Tas pat ir dīvaini no valsts, kas uzskata sevi par tiesisku. Mēs lieliski saprotam, ka šīs ir raganu medības un naids pret krieviem, tāpēc ir skaidrs, ka diez vai tā būs taisnīga tiesa. Acīmredzot Rietumos tiesiskumu piemēro atkarībā no cilvēku kategorijas," spriež jauniete.

Viņa skaidro, ka pati pirmo un pēdējo reizi Amerikā bijusi deviņu gadu vecumā. "Un šodien tur nav nekā labāka vai sliktāka, kā nebūtu arī Krievijā. Es lepojos, ka esmu krieviete," viņa secina un aicina ASV apturēt Peskovu ģimenei piemērotās sankcijas.