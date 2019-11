Kevina atgriešanās un Pāvela aiziešana: sākas 'X Faktora' kaislības

Svētdien, 3. novembrī, tika dots starts šova "X Faktors" tiešraidēm, un pirmajā raidījumā pārsteigumu netrūka – atklājās gan 13. dalībnieks, gan arī notika pirmā izbalsošana.

Jau vēstīts, ka krēslu izaicinājumos visi četri mentori Reinis Sējāns, Aija Auškāpa, Marats Ogļezņevs un Intars Busulis nokomplektēja savas komandas. Pirmajā raidījumā sacentās 12 finālisti, kā arī 13. dalībnieks, kuru izraudzījās skatītāji.

Skatītāji lēma, ka šovā atgriezīsies Rīgā studējošais Kevins Dilans no Centrālās Āfrikas. Viņa mentors ir Marats, kuram uzticēts atbalstīt puišus vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Visi finālisti pirmajā tiešraidē izpildīja pašu izvēlētas dziesmas, un žūrija savos komentāros pret dalībniekiem bija ļoti saudzīga, lieki nebārstoties ar kritiku. Tikmēr "dīvāna eksperti" sociālajos tīklos varēja izteikties pēc sirds patikas, un tikai retajam izdevās izsprukt no komentētāju nežēlastības.

Tviterī pamazām jau izkristalizējušies nācijas iemīļotākie dalībnieki. Daudz labu vārdu skatītāji veltīja gaidībās esošajai divu bērnu mammai Elīnai Gluzunovai no Reiņa komandas. Viņa aizkustināja ar izcili tīru kompozīcijas "Ziemeļvējā" izpildījumu.

Tāpat arī sajūsmu izpelnījās savdabīgās balss īpašniece Diāna Paško, kuras mentore ir Aija. Daudzi skatītāji viņu nodēvēja par savu favorīti.

Tāpat arī ļaudis apjūsmoja jauniņo Klāvu Ozolu, un daudziem patika arī Kevina izpildījums. Tiesa, netrūka arī tādu, kas pauda nostāju, ka afrikāņa dziedājums bijis labs, tomēr viņa izturēšanās un personība ir kaitinoša.

Visa raidījuma laikā skatītāji varēja balsot par saviem favorītiem, un uz strīpas nonāca divi jaunekļi no Reiņa komandas – Pāvels Fomkins un Reinis Liepa. Abiem nācās izpildīt glābējdziesmu.

Žūrija pēc abu priekšnesumu izskanēšanas izteica savu vērtējumu, bet galavārds piederēja Reinim, kurš lēma, ka mājas dosies Pāvels.

Kad viens no tavējiem aizies. #xfaktors pic.twitter.com/ysQvNf4ULx

you may call me a racist bet ļoti gribas,lai Kevinu izbalso. Balss laba,bet nu neiet man pie sirds viņa personība. #xfaktors pic.twitter.com/tHVFZd2xW0