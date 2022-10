Sabiedrības integrācijas fonda kampaņā "Tas nav par vecumu" veidotajā podkāstā "Kā un vai sociālie mediji un masu mediji provocē diskrimināciju uz vecuma pamata?" tiek diskutēts par sociālo mediju un masu mediju vidi un to ietekmi uz stereotipu, vērtību un viedokļu veidošanos attiecībā pret diskrimināciju uz vecuma pamata. Diskusijas dalībnieki dalās pieredzē un zināšanās par to, ko apstiprina datos balstīti pētījumi. Piemēram, kā sabiedrība reaģē uz to, ko lasa un dzird dažādos medijos, cik viegli ietekmējami ir cilvēki un vai diskriminācija uz vecuma pamata var veidoties arī sociālajos medijos.

Vai diskriminācija uz vecuma pamata pastāv arī sociālajos medijos?

Mēs kā sabiedrības kopums veidojam priekšstatus par to, kas atbilst katram vecumposmam, kas nē, ko cilvēki var darīt, ko nē, ko viņiem vajadzētu darīt kādā vecumposmā un ko nē. Sociālajos medijos, protams, priekšstatu veidošana notiek ļoti aktīvi. Viedokļu un priekšstatu veidošana notiek ļoti ātri, un pēdējos divdesmit gados šī ietekme ir kļuvusi vēl lielāka. Sociālo mediju vide, lai arī šķietami liekas taisnīgāka un tiešāka, tomēr vienlaikus nevar noliegt, ka tajā vairāk tiek izteikti pārspīlējumi un dažādas problēmas tiek aktualizētas saasinātāk, nekā to pieredzam ikdienā.

"TikTok" nepatīkamās iezīmes

Veikti vairāki pētījumi par sociālās saziņas vietnes "TikTok" vidi, kas atklājuši, ka vecuma diskriminācija šajā platformā izpaužas ļoti izteikti. Lai arī sociālie mediji un arī "TikTok" ir platforma, kurā var atrasties cilvēks jebkurā vecumā, tomēr pētījumi rāda ko pretēju. Gados vecāki cilvēki biežāk no citiem šī medija lietotājiem saņem negatīvas emocijas un atziņas. Bieži gados vecākie cilvēki ar šīs platformas palīdzību cenšas parādīt, ka arī viņu ikdiena ir piesātināta un aktīva, bet reakcija uz šiem ierakstiem mēdz būt pat agresīva un nievājoša. Turpretī, kad šāda satura ierakstu publicē gados jaunāks cilvēks, viņš šādas atbildes reakcijas nesaņem.

Svarīgi sajust, kur beidzas patiesība un sākas dezinformācija

Diskriminācijas mazināšana sabiedrībā ir atkarīga gan no katra indivīda, gan ģimenes un sabiedrības priekšstatiem kopumā, tomēr nevar noliegt, ka to ļoti ietekmē arī masu mediju un sociālo mediju vide. Visiem, kuri aktīvāk vai mazāk aktīvi patērē šos dažādos medijus, ir jābūt objektīviem un kritiskiem pret tajos pausto. Jāatceras, ka medijiem ir liela ietekme uz sabiedrības priekšstatu veidošanu. Cilvēkam piemīt dabiska vēlme uzzināt jaunumus, tostarp satraucošas ziņas, kas vienlaikus rada arī lielāku risku iekrist dezinformācijas slazdos. Tāpēc visu redzēto ieteicams analizēt, neļaujot mākslīgiem priekšstatiem veidot mūsu uzskatus – arī vecuma diskriminācijas jomā.

Raksta un raidieraksta epizodes autori: Sabiedrības Integrācijas fonds.