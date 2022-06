Kur vēsture kā diagnoze un filozofija kā terapija

Atceroties savus studiju laikus un iegūtās prasmes, kas tagad noder ikdienā, fakultātes absolvents Plētiens saka: "Studijas iemāca skatīties uz lietām kompleksi, sistēmiski, iemāca analizēt, ļoti ātri domāt, uztvert lielu informācijas apjomu un to apstrādāt, izteikt savu viedokli, argumentēt, apšaubīt utt. Aizejot uz, piemēram, lekciju par seno laiku vēsturi, students domā – kur un kā es te iemācīšos sistēmiski domāt? Atbilde slēpjas studiju procesā, kur ir ļoti daudz jāstrādā. Atceroties sevi studiju laikā, un, tiekoties ar studentiem no citām programmām, šķita, ka mums ir daudz grūtāk nekā citiem. Taču sūrais darbs atmaksājas. Arī es pēc tam izvēlējos turpināt studijas maģistrantūrā un loģisks turpinājums ir doktorantūra. Tas ir to vērts!"

Iegūtās zināšanas noder daudzās jomās

Viens no topošo studentu biežākajiem jautājumiem ir – vai man pēc studijām būs darbs? Sveces argumenti ir pārliecinoši: "Vēstures un filozofijas pluss ir tāds, ka šīs zināšanas var kombinēt ar ļoti daudzām nozarēm un specialitātēm. To var redzēt pēc tā, kā veidojusies mūsu absolventu karjera. Vieni aiziet politikā, starptautiskajās attiecībās, sabiedriskajās attiecībās un reklāmā, darbojas nevalstiskajās organizācijās, ir dažādu jomu aktīvisti, citi nodarbojas ar žurnālistiku, rakstniecību, uzņem kino un rada mūziku, vēl citi atrod savu unikālo nišu, veido savu hibrīdprofesiju. Katrā ziņā tas, ka tu saproti pagātni vai, piemēram, spēj izvērtēt argumentāciju, ir pamats, uz kura var uzbūvēt visu, ko tik vien vēlies."

Savukārt Plētiens uzsver, ka "izglītība, ko šajā fakultātē var iegūt, ir ļoti pamatīga. Ir saglabājies izglītības pilnasinīgums, cik varu vērtēt, redzot, kas notiek citviet un arī ārvalstīs. Tāds pamatīgums, augstas gaidas un prasības no studentiem". Viņaprāt VFF iegūtās prasmes augstu vērtēs ikviens darba devējs. "Liela nozīme būs paša cilvēka iniciatīvai, gribai darīt lietas. Tad arī rodas potenciāls iet tālāk, sasniegt vairāk. Skaidrs, ka neviena fakultāte "neielies" ne zinības, ne prasmes, ne iniciatīvu. Jāgrib darīt pašam! Darba devēji, ieraugot nepieciešamās īpašības, piedāvā: "Klau, varbūt tu gribi darīt to vai to? Nāc strādāt!" Ja pats izrādi iniciatīvu, tevi aicina darbā. Ja esi jēdzīgi studējis, ieguldījis sevi, tad tas pēc tam tiek ieraudzīts un novērtēts," pārliecināts ir Plētiens.

Starp citu, vēsture bija viens no Plētnieka mīļākajiem mācību priekšmetiem skolā. Viņš atceras: "Man bija laba skolotāja pamatskolā, kas raisīja interesi par vēsturi. Nešaubīgi izlēmu par labu vēsturniekiem, jo, gan skatoties filmas, gan pašam interesējoties, bija priekšstats, ka vēsturniekiem ir ļoti aizraujošs darbs. Savā ziņā tas bija arī intuitīvs lēmums, jo vēsture man patiešām patika." Arī savus skolēnus Plētnieks aicina nākotnē mācīties to, kas pašiem no visas sirds patīk vislabāk, "nevis domāt, vai nākotnē ar šo izglītību es pelnīšu lielu naudu, un kāds būs mans statuss".

