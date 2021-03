Aktieris Rasels Krovs atveidos gleznotāju Marku Rotko 

"Nowhere Boy" un "Fifty Shades og Grey" režisore Sema Teilore-Džonsona pieķērusies jaunam projektam, tam piesaistot gan uzlēcošās zvaigžnes, gan akrierus ar kvalitātes zīmogu. Tā būs drāma ar nosaukumu "Rotko" ("Rothko"), kurā pasaulē slaveno gleznotāju Marku Rotko, kas pirmos dzīves gadus pavadīja mūsdienu Daugavpilī, atveidos "oskarotais" Rasels Krovs, raksta "The Hollywood Reporter".

Kopā ar Krovu jaunajā kinolentē uz ekrāna redzēsim "Zelta globusa" nominantu Maiklu Stūlbergu un BAFTA balvas ieguvēju Džaredu Herisu, kuru daudzi atceras no milzīgu popularitāti iemantojušā seriāla "Černobiļa". Savukārt Rotko meitas Keitas kurpēs centīsies pārkāpt īru uzlēcošā zvaigzne Aislinga Franciosi.

Filma balstīsies Lī Seldesas grāmatā "The Legacy of Mark Rothko", atklājot Keitas Rotko centienus aizsargāt sava tēva māksliniecisko mantojumu un atgriezt cilvēkiem. ""Rotko" nav tikai filma par lielisku mākslinieku. Tās pamatā ir mūžīgi aktuālais stāsts par labā cīņu ar ļauno," sacījusi Teilore-Džonsone. "Tas ir Keitas Rotko ceļš, aizstāvot gleznas no korumpētajiem vīriem, kas apkrāpa viņas tēvu un nozaga mākslu."

Plānots, ka filmas uzņemšana sāksies 2021. gada vasarā.

Marks Rotko bija ebreju izcelsmes ASV gleznotājs, kurš dzima Dvinskā, tagadējā Daugavpilī. Viņš bija abstraktā ekspresionisma un krāsu lauku gleznošanas aizsācējs, viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem un atpazīstamākajiem māksliniekiem.