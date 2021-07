Ilgi gaidītās filmas, kuras beidzot var skatīties arī lielajos Latvijas kinoteātros 

Ja tev jau labu laiku apnicis tikai lasīt par potenciālajiem grāvējiem vai arī skatīties kino mājās, vasaras pirmā mēneša noslēgums tev ir nesis pozitīvas ziņas. Kopš jūnija beigām/jūlija sākuma, atbilstoši valdības noteiktajiem ierobežojumu atvieglojumiem un ievērojot Ministru kabineta noteikumus, skatītājus iekštelpās sākuši uzņemt galvaspilsētas kinoteātri. Kuras tad ir pirmās filmas, ar kurām kino arī Latvijā pamazām atgriežas vecajās sliedēs?

Kā "Delfi" informēja "Forum Cinemas" pārstāve Alīna Kārkliņa, ievērojot spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 360, ieeja kinoteātrī atvērta skatītājiem ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina kādu no šiem punktiem: pilna vakcinācijas kursa pabeigšana, pārslimošana ar Covid-19 pēdējā pusgada laikā vai negatīvs Covid-19 tests. Tāpat kino pieejams arī bērniem līdz 12 gadu vecumam (pieaugušā pavadībā) – bērniem Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams.

Dažu filmu iznākšanu uz kinoteātru ekrāniem esam gaidījuši jau vairāk nekā pus gadu. Citas savukārt savu pirmizrādi piedzīvojušas vien nesen un kā absolūts svaigums tiek nogādāts mūsu rokās. Lasi, izvēlies savai gaumei tīkamāko un meklē pēc tuvākā seansa (plašāku informāciju lūko mājaslapās)! Filmu repertuārs dažādos kinoteātros var atšķirties.

"Ātrs un bez žēlastības 9"



Jaudīgie auto un skarbie džeki ir atgriezušies! Jaunākajā franšīzes veikumā, kas iesāks stūrēšanu tās finiša taisnē, redzēsim ne tikai daudzus "vecos, labos kadrus" un jaunas sejas, bet arī būsim par lieciniekiem vairākām negaidītām atkaltikšanās epizodēm. Kā ierasts, neiztikt bez kaskadieru cienīgiem trikiem un ekstrēmiem kadriem, ar kādiem veidotāji jau iepriekš pamatīgi lutinājuši skatītājus.

Runājot par sižetu, Doms nodevies klusai un mierīgai dzīvei ar Letiju un savu dēlu Braienu, tomēr viņi jau nojauš, ka aiz stūra atkal glūn briesmas. Šoreiz šis drauds liks Domam ieskatīties acīs viņa pagātnes grēkiem un par tiem atbildēt.

"Krūdi 2: Jauna ēra"



Pēc astoņu gadu pārtraukuma skatītāji atkal vai no jauna var iepazīties ar aizvēsturisko Krūdu ģimeni, kas šoreiz ir savas perfektās dzīvesvietas meklējumos. Drīz vien viņi atrod idillisku paradīzi, kas atbilst visām vajadzībām, taču skaistajā stāstā ir viena problēma – iecerētajā vietā jau dzīvo Betermenu ģimene.

Betermeni savā pulciņā laipni uzņem Krūdu ģimeni un iepazīstina ar mūsu saprašanai atbilstošo moderno dzīvesveidu. Taču spriedze ar laiku tomēr pieaug. Kad vadzis gatavs lūzt, kopīgs drauds liek ģimenēm apvienot spēkus un savas domstarpības nolikt malā. Un tas viss – laimīgas nākotnes vārdā.

"Klejotāju zeme"



Ja reiz par kādu filmu šī gada pavasarī runāja daudz, tad tā viennozīmīgi bija ķīniešu izcelsmes režisores Hlojas Žao kinolente "Klejotāju zeme" ("Nomadland"). Tā ieguvusi visdažādākos kino industrijas apbalvojums, tostarp mājās vedot arī visprestižāko – "Oskara" statueti nominācijā "Labākā filma". Savukārt par "Labāko režisori" tika kronēta pati Žao, kura ir otrā sieviete kinoakadēmijas vēsturē un pirmā aziāte, kas saņēma balvu šajā kategorijā.

Filma tapusi pēc 2017. gadā izdotās grāmatas "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century". Tās galvenā varone Ferna pēc darba zaudēšanas sapako mantas un sēžas pie sava busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu – klejotāju un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības.

"Cilvēka dusmas"



"Vai zini, cik šis darbs ir bīstams?" – visi, kas Džeisonam Stethemam kādreiz uzdevuši šo jautājumu, atbildi jau labi zina. Gaja Ričija asa sižeta detektīvfilmā iepazīsimies ar noslēpumainu inkasācijas firmas apsargu Patriku Hilu (filmā viņa segvārds gan ir vienkārši "H"), kura pavadībā ik nedēļu pa Losandželosu tiek pārvesti simtiem miljonu ASV dolāru. Viņš pārsteidz kolēģus, kad uzbrukuma laikā viņa precīzie šāvieni vienpersoniski uzveic laupītājus, un atstāj neziņā gan par vīrieša pagātni, gan arī nākotnes plāniem. Drīz vien Hila ieceres nāk gaismā, un viņš ir gatavs pielikt punktu nenokārtotajiem rēķiniem.

Viss, ko varam teikt – sliktajiem puišiem, kas atņēma viņam dēlu, ir vērts satraukties.

"Kruella"



Lai gan reti kura filma iztiek bez ļaundariem, ne visi sliktie tēli tiek pie tikai viņiem veltītas kinolentes. Viens no pēdējiem veiksmes stāstiem bija "Džokers", taču nu kārta dāmai, precīzāk – "101 dalmācieša" ļaundarei Kruellai de Vilai, kas tiek dēvēta par "Disney" studijas Artūru Fleku.

Tās darbība norisināsies 1970. gadu Londonā. Jaunā filma dos ieskatu Kruellas jaunības dzīvē, pirms viņā vēl dzima nepārvarama kāre pēc kažokādām, kā tas tika parādīts iepriekšējās versijās. Nesen iznākušajā kinolentē Kruela atveidota kā perspektīva dizainere ar noslieci uz panku kultūru, kura par visām varītēm ar saviem veikumiem cenšas tikt pamanīta smalkākajās aprindās. Šī procesa laikā viņa kļūst par slaveno Kruellu de Vilu.

"Ļaunuma izsaukšana: Man to lika darīt velns"



Vai jau ilgi gaidi kādu šaušalīgu gabaliņu? Ja tā, "Ļaunuma izsaukšana: Man to lika darīt velns" varētu būt tieši tavā gaumē. Šī ir jau trešā "Ļaunuma izsaukšanas" filma, taču šī balstīta patiesā tiesas prāvā. Asinsstindzinošais stāsts ir par šausmām, slepkavībām un nezināmu ļaunumu, kas satriecis vispieredzējušākos paranormālo parādību pētniekus Edu un Loreinu Vorenus. Tās pamatā ir viņu centieni glābt kāda maza zēna dvēseli, taču notikumi aizved pētniekus ceļā, kur iepriekš neviens nav staigājis. Šis stāsts iezīmē pirmo reizi ASV vēsturē, kad slepkavībā aizdomās turētā aizstāvībā minēts tas, ka viņu apsēdis velns.

"Brīnumsieviete 1984"



Filma stāsta par Brīnumsievieti jeb kādreizējo amazoni Diānu. "Brīnumsieviete 1984" ir turpinājums 2017. gada filmai "Brīnumsieviete", tāpēc jaunās filmas notikumi risinās vairākus gadus pēc pirmajā filmā redzētajiem. Aktrises Galas Gadotas atveidotā princese – cīnītāja atkal dodas kaujā pret ļaunajiem Maksvelu Lordu un Čītu. Visā ir iesaistīts arī viņas bijušais mīļotais Stīvs Trevors.

"Toms un Džerijs"



Visiem labi zināms, ka realitātē peles visu mūžu mūk no kaķiem, taču, ja tas jāvizualizē dzīvē, nereti ar pirkstu tiek norādīts Toma un Džerija virzienā. Un viņi ir atgriezušies! Lai gan galvenie varoņi savu izskatu nebūs mainījuši – viņi aizvien saglabās savu animēto tēlu, pārējā vide gan kļūs daudz reālāka.

Galvenie notikumi risinās kādā smalkā Ņujorkas viesnīcā, kurā plānotas gadsimta grandiozākās kāzas. Viesnīcā abi varoņi sastopas ar Hlojas Greisas Morecas atveidoto personāžu, kuras dienaskārtībā ietilpst ne tikai kāzu organizēšana, bet arī pelēna Džerija padzīšana no naktsmītnes sienām. Protams, šajā darbiņā palīdzīgu roku sniedz Toms, kurš labprāt tiktu vaļā no senā ne-drauga. Vai šoreiz kāds no viņa plāniem beidzot izdosies? Atbildi lūko pats!

Kā liecina informācija kinoteātru mājaslapās, drīzumā repertuārus papildinās vēl citas ar nepacietību gaidītas filmas. Jūlijā uz lielajiem ekrāniem nonāks tādas kinolentes kā "Melnā Atraitne" ar Skārletu Johansoni galvenajā lomā, "Space Jam: Jauna leģenda", kurā leģendāro basketbolistu Maiklu Džordanu nomainījis "karalis" Džeimss, ar nepacietību gaidītā "Klusā pasaule II", piedzīvojumu kinolente "Džungļu kruīzs", prestižo titulu nominante "Daudzsološa jauna sieviete", drāma "Tēvs" ar Entoniju Hopkinsu galvenajā lomā, kurš par tēlojumu saņēma "Oskaru" un nu kļuvis par vecāko laureātu, "Killera sievas miesassargs", animācijas filma "Dvēsele" un citas.