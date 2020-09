Izdevums: Hoakinam Fīniksam piedāvāti 50 miljoni dolāru par diviem 'Džokera' turpinājumiem 

Ja Hoakins Fīnikss pieņems piedāvājumu attēlot galveno ļaundari supervaroņu filmas "Džokers" divos turpinājumos, godalgotais aktieris var kļūt par aptuveni 50 miljoniem dolāru (aptuveni 42 miljoni eiro) bagātāks, vēstī britu tabloīds "Mirror".

Šobrīd notiek sarunas tieši par šāda līguma noslēgšanu. Kā pastāstījis kāds izdevumam pietuvināts avots, Hoakins sākotnēji "Džokeru" uzskatījis par atsevišķu filmu, kam nepiederas turpinājumi, taču šobrīd viņš savu nostāju ir mainījis. "Viņš gribētu atkal atveidot šo varoni, neskatoties uz diskusijām, kas izcēlās pirms filmas iznākšanas pagājušajā gadā," norāda avots.

Vēstīts, ka sarunas vēl aizvien ir procesā, taču scenārijs esot uzrakstīts, un Hoakins ar to ir ļoti aizrāvies. Viņa rīcībā esošā informācija liecina, ka paši studijas "Warner Bros" pārstāvji ir pārsteigtāki par visiem citiem, cik lielus panākumus filmai izdevies sasniegt. Avots piebildis: "Viņi plāno tuvāko četru gadu laikā uzfilmēt divus turpinājumus, noslēdzot ilgtermiņa līgumus gar Hoakinu, gan arī režisoru Todu Filipsu un producentu Bredliju Kūperu. Šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai Hoakins piekristu un tā kļūtu par viņa līdz šim vispelnošāko algas dienu.

Tāpat portāls norāda, ka Hoakins līdz pēdējais minūtei vilcis garumā arī pirmās daļas līguma parakstīšanu, taču tagad filmu veidotāji vēlas skaidru nākotnes vīziju. Šobrīd plānots, ka uz lielajiem ekrāniem filmas varētu parādīties 2022. un 2024. gadā.

Toda Filipsa filma "Džokers" ir pazīstamā Betmena stāsta prīkvels un vēsta, kā Džokers kļuvis par ļaundari un Betmena lielāko ienaidnieku. Tā vēsta par Artūru Fleku – neizdevušos komiķi, kurš tērpies klauna kostīmā klīst pa Gothemas pilsētu un nemitīgi sastopas ar vardarbību. Fleks pamazām zaudē veselo saprātu, transformējoties par ļaundari Džokeru.

Hoakins Fīnikss par jukušā Džokera atveidojumu ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" pasniegšanas ceremonijā plūca laurus kategorijā "Labākais aktieris". Lai gan aktierim šī bija jau ceturtā "Oskara" balvas nominācija, par uzvarētāju viņš kļuva pirmo reizi.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV