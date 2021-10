'Sekss un lielpilsēta' atgriežas! Līdz atdzimšanas pirmizrādei vien pāris mēnešu 

Ko mēs zinām par ilgi gaidīto "Sekss un lielpilsēta" atdzimšanu? Jauno seriālu sāka uzņemt šovasar Ņujorkā, un, lai gan mēs esam mazliet izlutināti ar pieejamiem neskaitāmiem aizkadra klipiem un fotogrāfijām, informācija par to, kad tieši seriāls tiks rādīts ēterā, ir neskaidrs. "HBO" ir apstiprinājis, ka ekrānos jaunais seriāls parādīsies decembrī, bet precīzs datums pagaidām nav paziņots.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstījām, ka 17 gadus pēc ikoniskā seriāla pirmās sērijas ēterā seriālam tapis turpinājums. Potenciālais grāvējs ticis arī pie jauna nosaukuma – "And Just Like That…", un tas vēstīs par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām.

Oriģinālajās sērijās sekojām četru Ņujorkas sieviešu dzīvei, apspriežot darbu un attiecības 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.

And just like that… the next chapter begins.

As announced by #HBOMaxEurope, a new Sex and the City story, And Just Like That... premieres this December on HBO Max. pic.twitter.com/qcpH0neR7H

— HBO Max (@hbomax) October 5, 2021

Seriāls, ko veidojis producents Maikls Patriks Kings, atspoguļos Kerijas (Sāra Džesika Pārkere), Mirandas (Sintija Niksone) un Šarlotes (Kristīna Deivisa) atkalapvienošanos ļoti sarežģītā dzīves un draudzības posmā, kas iezīmējas 50 gadu vecumā, ziņo BBC.

Tomēr nepatīkamas ziņas Kimas Ketrelas faniem: viņas atveidoto Samantu seriālā neredzēs. Turklāt nav informācijas, kāpēc Ketrela neietilps draudzības "atdzimšanas laikā". Tiek lēsts, ka tam vienkārši ir loģisks izskaidrojums, proti, tāpat kā dzīvē, arī seriāla draudzības mēdz izjukt, vecos draugus nomaina jauni.

Šķiet, ka šova cienītājiem patiešām nebūs jāgaida ilgs laiks, lai atkal redzētos ar "Sekss un lielpilsēta" bandu. Seriāls atgriezīsies 10 jaunās epizodēs, lai stāstītu par dzīvi 50 gadu vecumā. Gaidām!