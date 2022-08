10 Holivudas aktieri, kas ienīst filmas, kurās filmējušies 

Ko tu visvairāk nožēlo? Šis varētu būt viens no pašsaprotamākajiem jautājumiem, ko žurnālists varētu uzdot aktierim. Daudzi aktieri patiesi ir negatīvi izteikušies par laiku, kas pavadīts supervaroņa tēlā vai atveidojot pusaudžu siržu lauzēju. Lūk, aktieri, kuri atzinušies, ka viņiem nepatīk kāda filma, kurā viņi piedalījušies.

Džordžs Klūnijs – "Betmens un Robins"



Maikls Kītons, Kristians Beils, Bens Afleks – daži no Holivudas pazīstamākajiem aktieriem uz ekrāna ir atveidojuši Betmenu. Tomēr tikai viens valkāja uzvalku ar Batnipples – un tas bija Džordžs Klūnijs. "Ļaujiet man teikt, ka es patiesībā domāju, ka esmu iznīcinājis šo franšīzi, līdz kāds cits to atgrieza atpakaļ un mainīja," viņš reiz teica par lomu. "Toreiz domāju, ka šis būs ļoti labs pavērsiens manā karjerā. Tā nebija!"



Breds Pits – "Velna īpašums"



Ir daudzas filmas, kuras Breds Pits varētu nožēlot, taču, runājot ar "Newsweek" 1997. gadā, aktieris nosauca pēc viņa domām sliktāko filmu: "Velna īpašums". Viņš filmu nosauca par "katastrofu" un "visbezatbildīgāko filmu veidošanas procesu, ja to pat tā var nosaukt, ko jebkad esmu redzējis".



Čenings Teitums – "G. I. Joe: Kobras sacelšanās"



"Es teikšu godīgi, es ļoti ienīstu šo filmu," par G.I.Joe sacīja Čenings Teitums. "Mani piespieda to darīt. Scenārijs nebija nekāds labais. Un es negribēju to izveidot sliktu, jo es biju šīs franšīzes fans kopš bērnības un vēroju to katru rītu augam. Un, otrkārt, es pat īsti nezināju, vai vēlos kļūt par G. I. Joe."



Raiens Reinoldss – "Zaļais lukturis"



Raiens Reinoldss nekad nav noskatījies filmu "Zaļais lukturis" līdz galam. Tomēr ir redzējis pietiekami daudz, lai zinātu, ka tā ir katastrofa. Viņš dalījās ar savām jūtām 2016. gada filmā "Deadpool", kurā varonis iešauj sev galvā, tāpēc, ka bija uzņēmies lomu filmā "Zaļais lukturis". Ak!

Džims Kerijs – "Kick-Ass 2: Jaunie supervaroņi 2"



Pēc apšaudes Sendijas Hukas pamatskolā 2012. gadā Džims Kerijs norobežojās no vardarbīgā "Kick-Ass" turpinājuma. "Es piedalījos "Kick-Ass" veidošanā mēnesi pirms Sandija Huka negadījuma, un tagad pēc labākās sirdsapziņas es nevaru atbalstīt šāda līmeņa vardarbību," viņš rakstīja "Twitter", nosodot filmu. "Es atvainojos."



Sandra Buloka – "Ātrums 2"



Sandra Buloka: "Ir viena filma, kuru neviens neskatījās, un man joprojām ir kauns, ka piedalījos šajā projektā. Šo filmu sauc "Ātrums 2". Nebija nekādas jēgas: stāsts par laivu, kas lēnām dodas uz salas pusi."



Džeimss Franko – "Jūsu Augstība"



Režisors Deivids Gordons Grīns, Denijs Makbraids un Džeimss Franko ieguva zeltu ar savu komēdiju "Ananasu ekspresis"/"Pineapple Express". Diemžēl viņu mēģinājums izveidot vēl vienu smieklu pilnu filmu bija pilnīgākā neveiksme. ""Jūsu Augstība"? Tā filma ir nožēlojama," GQ sacīja Franko, piebilstot: "To nevar apiet."



Roberts Patinsons – "Krēsla"



Lielākā daļa aktieru, kuri nožēlo kādas konkrētas lomas uzņemšanos, gaidītu dažus gadus, līdz publiski paziņotu, ka nožēlo šo pieredzi. Bet ne jau Roberts Patinsons! Pirms pēdējās "Krēslas" filmas iznākšanas kinoteātros Betmena aktieris par vampīra Edvarda Kalena atveidošanu teica: "Tas ir dīvaini attēlot kaut ko tādu, kas jums īpaši nepatīk." Pēc dažām nedēļām viņš teica, ka būtu "neprātīgi ienīdis" šo franšīzi, ja viņš tajā nebūtu piedalījies.



Silvestrs Stallone – "Stāt, mana māte šaus!"



Būdams viens no Holivudas ikoniskākajiem aktieriem, Silvestrs Stallone vienmēr būs mīlēts par to, ka pasaulei deva Rokiju un Rembo. Viņa fani centīsies aizmirst 1992. gada draugu-policistu komēdiju "Stāt, mana māte šaus!". Arī Silvestrs to necieš! Runājot par filmu 2006. gadā, viņš to nosauca par "varbūt vienu no sliktākajām filmām visā Saules sistēmā, ieskaitot citplanētiešu produkciju, ko mēs nekad neesam redzējuši."



Arnolds Švarcenegers – "Rudā Sonja"



"Tā ir sliktākā filma, ko jebkad esmu uzņēmis," par fantāzijas filmu "Rudā Sonja" teica Arnolds Švarcenegers. Viņš atklāja, ka, viņaprāt, filma ir tik slikta, ka tā pat iedvesmojusi ieviest viņa ģimenē jaunu sodu. "Kad mani bērni iziet no ierindas (proti, neklausa), viņi tiek nosūtīti uz savām istabām un ir spiesti skatīties "Rudā Sonja" 10 reizes. Patiesībā – man ar viņiem nekad nav bijis pārāk daudz problēmu."