Nereti izteikumos par Krievijas uzskatu atbalstītājiem tiek locīts jēdziens “piektā kolonna”. Vai tāda ir arī Latvijā? Latvijas Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta, ka “piektā kolonna” Krievijas mērķu sasniegšanai izmantota jau sen. Krievijas organizēta “piektās kolonnas” iesaiste novērota arī kaimiņos, Igaunijā, kad 2007. gadā Tallinā izcēlās nemieri saistībā ar PSRS memoriāla – “bronzas kareivja Aļošas” – pārvietošanu no pilsētvides uz padomju karavīru apbedījuma vietu. Protests pārtapa vairāku dienu nekārtībās un konfrontācijā ar policiju, un to laikā vairāk nekā tūkstoti protestētāju aizturēja, aptuveni 50 personas tika ievainotas, bet viens cilvēks zaudēja dzīvību. “Daļa protestētāju no jauniešu organizācijas “Naši” (mūsējie – aut.) bija ieradušies no Krievijas kā tūristi, vēlāk šī organizācija pārtapa par “Junarmiju” (Jaunarmiju)”, skaidro Slaidiņš, “viņi arī organizēja lielākās nekārtības.” “Junarmijas” oficiālais dibinātājs ir pašreizējais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu.