Zināms, ka motoklubs "Iron Birds" ir reģistrēts Maskavā, taču publisks kluba biedru saraksts nav pieejams. Tiesa, tā sociālo tīklu kontos regulāri parādās fotogrāfijas no apjomīgajiem motokluba pasākumiem. No tām noprotams, ka absolūtais vairums kluba biedru ir no Krievijas un Baltkrievijas. No krievu valodā publicētās informācijas masu medijos izriet, ka "Iron Birds" veidotājs ir skandalozais Krievijas uzņēmējs Artjoms Čaika, bet otra redzamākā persona un kluba direktora vietnieks ir cits Krievijas uzņēmējs – Aleksandrs Kitajevs.