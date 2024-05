Piektdien, 17. maijā, straumēšanas servisos tika publicēta repera un mūziķa Gustavo jaunā dziesma un videoklips "Nepārmet man 3000", kurā piedalās arī dziedātāji Patrisha un Normunds Rutulis. Tā apzināti veidota kā jauna versija Raimonda Paula populārajam 1969. gada hitam "Nepārmet man", un, kā sarunā ar "Delfi" norāda Gustavo, "lai godinātu autoru un dziesmas oriģinālu, papildinot to arī ar jaunradi." Platformā "YouTube" dziesma četru dienu laikā ir noklausīta vairāk nekā 75 000 reižu, un tik lielu interesi izraisīja ne tikai tās mākslinieciskā vērtība, bet arī publiska strīdēšanās par to, vai un kā mūziķis drīkst atsaukties uz par klasiku kļuvušiem skaņdarbiem.

Atsaukšanās uz citu mūziķu skaņdarbiem un dziesmu jaunu versiju veidošana pasaulē ir pilnīgi ierasta un normāla prakse, kas, gaumīgi veidota, ir arī cieņas apliecinājums darbu autoram. Džimijs Hendrikss ir pārveidojis Boba Dilana "All Along the Watchtower", Areta Frenklina vienu no saviem lielākajiem hitiem – dziesmu "Respect" – veidojusi, par pamatu izmantojot Otisa Redinga skaņdarbu, utt., šādu piemēru tiešām ir ļoti daudz.