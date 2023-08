"Visai mūsu komandai bija prieks dzirdēt atzinību no katra mūziķa par mūsu uzdrīkstēšanos. To novērtēja gan pieredzējušie Gustavo, Lapsene un "Age of Stones", gan jaunās zvaigznes rolands če, Viņa, ZEĻĢIS, Mickeen un citi, kā arī viesi no Ukrainas – "Kalush Orchestra". Esam saņēmuši patīkamu enerģijas apmaiņu gan no dalībniekiem, gan no festivāla apmeklētājiem, lai izvērtētu šī gada sniegumu un izdarītu secinājumus, lai sagatavotos nākamā gada festivālam," saka festivāla pārstāvis.