Gan "Latvian Voices", gan Shipsea vieno kopīga interese par cilvēka balsi - plaša spektra mūzikas instrumentu un neizmērojamu resursu. Tas spēj dzīvot patstāvīgu dzīvi arī bez citu mūzikas instrumentu līdzdalības. Ar savu radošo darbību jau gandrīz piecpadsmit gadu garumā to ir apliecinājusi a cappella grupa "Latvian Voices" un arī Shipsea, kurš, lai arī bijis iesaistīts daudzos un dažādos muzikālos projektos, allaž sevišķu vērību piešķīris vokālajai mūzikai. Tā kā Shipsea mūziķa gaitas uzsāka kā vokālās grupas "Cosmos" dziedātājs, par šo kopdarbu ar "Latvian Voices" viņš saka: "Šī ir mana atgriešanās pie saknēm,".

Dziesmas "Jādzied" mūzikas autore ir Laura Jēkabsone, un dziesmas vārdu tapšanā iesaistījās arī Shipsea. Studijas ieraksta producents ir mūziķis Endrju Keslers (Andrew Kessler) no Losandželosas.

Laura Jēkabsone stāsta: "Man kā komponistei šis bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo, pirms sāku rakstīt dziesmu, saskāros ar gandrīz nesavienojamiem noteikumi, proti: dziesmai jābūt a cappella ar Shipsea balsi tenora partijā, tajā pat laikā to mums jāvar nodziedāt arī bez viņa; dziesmai jābūt tādai, ko spēlētu radio; tai ir jābūt arī šī gada festivāla himnai; to ir jāvar nodziedāt visiem meistarklašu dalībniekiem; tai ir jābūt patriotiskai un par mīlestību, un arī Valmieru".