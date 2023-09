Ik gadu kāds no starptautiskā festivāla "Čello Cēsis" programmas koncertiem dāvā neparastas mākslu vai mūzikas žanru sinerģijas, jaunu izteiksmes līdzekļu un formu meklējumus. Arī šī reize nav izņēmums, un festivāla izskaņā svētdien, 24. septembrī, pulksten 14 koncertzālē "Cēsis" klausītājiem būs iespēja piedzīvot multimediālu dejas notikumu, kura centrā būs ekscentriskā franču komponista, par Samta džentlmeni dēvētā Erika Satī (Erik Satie, 1866–1925) personība un daiļrade.

Erika Satī radošā darbība nereti devusi impulsus un it kā priekšvēstījusi jaunu mūzikas virzienu veidošanos. Viņa koncepts par harmonijas pielietojumu kā krāsainu, atmosfērisku un melodiju akcentējošu fonu, ne spriedzes radītāju, sajūsmināja un iespaidoja arī aroda brāļus, komponistus Morisu Ravēlu un Klodu Debisī, kuri mūzikas vēsturē dēvējami par franču impresionisma pārstāvjiem (un, lai arī visi trīs pieminētie komponisti ir tautieši un laikabiedri, Satī tomēr gājis atšķirīgu ceļu un pie impresionistiem nav piepulcināms). Satī mūzikas valodā ieskanas arī minimālisma vēsmas, uz ko vēlāk atsaucas Glāss un Reihs; viņa pārdrošā, varbūt pat izaicinošā robežu jaukšana tradicionālajā kompozīcijā iedvesmo avangardistus un eksperimentālistus. Starp citu, Satī esot bijis ārkārtīgi laisks students un mūzikas izglītību ieguva, studējot otrreiz. Viņa pirmā kompozīcija bijusi deviņas taktis gara un balstīta mūzikholos atskaņotajā dziesmiņā "Ma Normandie"; Tāpat Satī bijis viens no pirmajiem, kas pievērsās starpdisciplinārām mākslas parādībām.

Atgriezāmies pirms divām dienām, sestdien. Pavadījām tur nedēļu, lai uzvestu bērnu operu "Kirana", kas šobrīd ir pabijusi jau 17 valstīs. Tās ceļš ir veiksmīgs. Nākamā valsts, uz kuru vedīsim šo operu, būs Grieķija. Tas būs nākamgad. Savukārt nākamais "Parade and the Velvet Gentleman" iestudējums norisināsies Latvijā festivālā "Čello Cēsis". Šis projekts kļūst arvien vairāk pieprasīts. Nākamgad plānojam doties tūrē un uzvest to četrās Igaunijas pilsētās. Manuprāt, šim dejas notikumam uz publiku ir liela ietekme.

Pirmkārt, noteikti jānorāda, ka oriģināli darbs ir komponēts orķestrim. Starp citu, tādā instrumentācijā to iestudējām Čehijā. Bet zinām arī to, ka vieglāk ir ceļot ar nelielu mūziķu skaitu. Kā jau minējāt, Satī ir versija arī klavierēm četrrocīgi, kas ir mūsu ceļojošās izrādes pamats. Ideja instrumentācijā iekļaut čellu nāca tieši no "Čello Cēsis" festivāla organizatoriem. Tas noteikti maina mūzikas tekstūru. Čella tembrs ir interesants kontrasts, jo klavieres, kā zināms, ir ļoti perkusīvs instruments. Un čellam savukārt ir brīnišķīgs legato un dziedošās frāzes. Partitūrai tas piešķir lirisku kvalitāti. Perkusiju partijā ir iekļauti arī sadzīves objekti – rakstāmmašīna, pistole, kas parādījās jau oriģinālā un bija Žana Kokto ideja. Tas mūzikai savukārt dod rotaļīgu kvalitāti. Perkusiju partija ir aizgūta no orķestra versijas, to neesmu pārāk mainījis. No uzvedumā iekļautajiem skaņdarbiem esmu instrumentējis arī Satī "Gimnopēdiju" un "Gnossiene" čellam un klavierēm. Domāju, ka čellu mūzikas festivālam tas būtu piemēroti – iekļaut čellu ne tikai finālā, bet arī ievadā. Šis projekts – "Parāde un Samta džentlmenis" – nav tikai balets vien. Tas ir fināls. Prelūdija baletam ir citi Satī darbi.