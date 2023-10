Koncertzālē "Palladium" šī gada 19. oktobrī uzstāsies amerikāņu – kanādiešu rokmūzikas mākslinieks Grandson, bet viņa uzstāšanos iesildīs igauņu apvienība "Around The Sun", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency"

Džordans Edvards Bendžamins jeb Grandson ir ASV dzimis un Kanāda audzis dziedātājs, dziesmu autors un mūziķis. Viņa debija plašākai publikai bija 2018. gadā ar minialbumu (EP) "A Modern Tragedy Vol. 1", kam 2019. gadā sekoja otrā daļa "A Modern Tragedy Vol. 2", savukārt pirmais pilna garuma studijas albums "Death of an Optimist" nāca klajā 2020. gada decembrī. Šogad mūziķis izdevis savu otro pilna garuma albumu "I Love You, I'm Trying". Kā pauž mūziķis, viņš savā daiļradē runā par modernās sabiedrības problēmām, ko lielākā daļa sabiedrības un mediji izvēlas ignorēt.

Par jaunāko albumu Grandson saka: "Es gleznoju sevis paša intīmo portretu – tādu kādu pazīstu. Aptverot tādas tēmas, kā paškaitējums, ģimenes trauma, dzīves slēptās puses un daudzas citas. Šis ir albums, kuru man vajadzēja manos 16 gados. Albums, kuru baidījos sarakstīt, un albums, kuru fani pelnījuši dzirdēt. Galvenokārt tas ir ierakts, kurā es saskaros ar būtisku jautājumu: vai es spēju tikt galā ar izmaiņām, ko dzīve man uzliek, un ja tas ir viss, kas dzīvē ir, vai ar to pietiks laimei?"

Līdz ar "I Love You, I'm Trying" iznākšanu Grandson devies pirmajā pasaules turnejā, kas iesākās ar divu mēnešu ilgu ASV posmu, tam sekoja koncerti Kanādā, Meksikā, Apvienotajā Karalistē un visbeidzot Eiropā.

Savukārt koncerta iesildītāji "Around The Sun" sevi raksturo kā indīroka grupu no Tallinas, kam patīk eksperimentēt ar elektroniku, bet kas nevairās arī no klasiskiem ģitāras efektiem. Grupa dibināta 2016. gadā un atpazīstamību sākusi gūt, spēlējot ielās, kā arī piedaloties dažādos konkursos un festivālos. Piemēram, Igaunijas ilggadējā jauno izpildītāju un grupu konkursā "Noortebänd", "Eesti Laul 2019" (Igaunijas Eirovīzijas atlase), Tallinn Music Week u.c.

Grupas muzikālā vizītkarte ir īpaša atmosfēra un siltums, kas raisa cilvēkos pozitīvas emocijas, tā par igauņu mūziķiem raksta koncerta rīkotāji. "Around The Sun" sadarbojas ar dažādiem vokālistiem, rada kopīgas dziesmas un projektus. Šoreiz koncertā viņiem pievienosies igauņu dziedātāja Inga Tislara.

