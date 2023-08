Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 104. dzimšanas dienā, 29. augustā, pie Gaismas pils ēkas tiks piestiprināta valsts aizsargājama kultūras pieminekļa zīme, tādējādi publiski akcentējot Gunāra Birkerta projektētās ēkas jauno statusu.

LNB jeb Gaismas pils ēka, kas tika atklāta 2014. gadā, saņēmusi vairākas starptautiskas un pašmāju atzinības: ASV Arhitektu savienības ALA balvu par labāko arhitektūras projektu ārpus ASV (2017), BBC titulu "Ten of the most beautiful modern libraries in the world" / "Viena no skaistākajām modernajām bibliotēkām pasaulē" (2017), Londonas grāmatu tirgū iegūtā Starptautiskā izcilības balva nominācijā "Gada bibliotēka 2018", Gada labākā būve Latvijā (2014), Latvijas būvniecības gada balva (2014), Rīgas balva arhitektūrā (2015) un citas.