Vēstule ir adresēta Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Jūrmalas pilsētas domei un Tiesībsargam. Tajā LNB un LBB atgādina, ka to pamatuzdevumiem ir bibliotēku interešu aizstāvība, kā arī vērtību un principu, kuros balstās profesionāls bibliotēku darbs un tā nozīme sabiedrībai, aizsardzība.

Tāpat LNB un LBB atgādina par ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 19. pantu, kas nosaka, ka "ikvienam ir tiesības uz uzskatu un vārda brīvību; šīs tiesības ietver brīvību bez iejaukšanās paust uzskatus un meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas, izmantojot jebkādus plašsaziņas līdzekļus un neatkarīgi no robežām".

Šāda institūciju iejaukšanās rada arī pašcenzūras risku – bibliotekāru apzinātu vai neapzinātu izvēli nedot piekļuvi kādiem konkrētiem darbiem baiļu vai nenoteiktības dēļ par iestāžu vai lietotāju reakciju. Šāda cenzūra riskē palikt nepamanīta, padarot to grūtāk identificējamu un novēršamu, uzsver vēstules autori.

Bibliotēku nozares stratēģija 2022-2027 definē arī darbības pamatprincipus Latvijas bibliotēkām, to starpā, informācijas un zināšanu brīvas pieejamības principu: "bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi materiāli neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā, tiek veikta autortiesību normatīvā regulējuma harmonizācija atbilstoši sabiedrības vajadzībām brīvi piekļūt digitalizētiem materiāliem, e-grāmatām,

citiem elektroniskās informācijas resursiem un digitāli radītajam kultūras mantojumam."