Šis nav stāsts "bērnībā saulīte siltāka", nē. Jau minēju – tā bija naturālā saimniecība. Līze, piemēram, vija auklas no pašaudzētām kaņepēm. Pilsētā Opapam un Omammai bija govis, cūkas, vistas, un pat zirgs. Vienīgais (tolaik) latvietim piederošais zirgs pilsētas teritorijā. Maizi cepa pirts melnajā virtuvē, abra mīklai, neapšaubāmi – pirmskara. Opapam bija savi rudzi. Tagad vairs šādu rudzu nav. Jo masu produkcija un lielsaimniekošana dara savu garšu nivelēšanā.

Tolaik es sēdēju uz graudu maisiem, kad Opaps tos veda malt uz Lejas dzirnavām. Melderis vienmēr bija balts noputējis, tādēļ dzirkstošās acis izcēlās brangi zem kuplās matu cirtas. Brauciens, diemžēl bija vien īsāks par kilometru, un Lejas dzirnavu tagad vairs nav. Un vai kāds nofotografēja visus tos gaņģus pa kuriem graudiņi vēlās? Ļoti žēl, ka nav vizuālu liecību no dzirnavām. Zūdībā prom. Un kādas garšas deva šis Aizputes ceļa malā maltais, mazajā laukā audzētais, pašmāju lopiņu mēslotais, pašpļautais grauds, to jūs varat tikai iztēloties. Jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā rupjmaizes cepšanas lietpratēji apgalvoja, ka pēdējie, "īstie" rudzi atrodami tikai Ukrainā. Ar to noslēdzas stāsts par miltiem.