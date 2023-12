Viņš jūs neatcerēsies

Pēc skolas pabeigšanas Breds Pits iestājas Misūri Universitātē, taču to pamet un dodas uz Kaliforniju, lai kļūtu par aktieri. Par viņa dzīves gaitām ASV rietumkrastā, pirms viņš nonāca uz lielā ekrāna, klīst dažādi nostāsti (dažus no tiem intervijās izplatījis arī pats aktieris), piemēram, viņš esot vadājis uz ballītēm striptīza dejotājas, strādājis par ēdiena piegādātāju un noliktavas krāvēju.

1988. gadā viņam pirmo reizi piešķirta galvenā loma kādā filmā – viņa attēlotais varonis serbu režisora Božidara Nikoliča darbā "Saules tumšā puse" ("The Dark Side of the Sun") meklē zāles pret kādu retu un nāvējošu ādas slimību. Kā izrādīsies vairākas desmitgades vēlāk, arī pašam Pitam ir kāda reta kaite – prozopagnozija. Cilvēki, kuriem tā piemīt, nespēj atpazīt cilvēku sejas; lai kādu atcerētos, viņi orientējas pēc vai iegaumē frizūras, balsis un drēbes. Plašākai sabiedrībai Pits to atklājis 2013. gada intervijā amerikāņu žurnālam "Esquire" piebilstot, ka tāpēc viņš daudziem cilvēkiem šķiet augstprātīgs un citus nepamanām. Kā raksta "Esquire", Breds Pits jūs neatcerēsies. "Ja esat viņu satikuši, viņam nebūs ne jausmas, kas jūs esat, kad viņš atkal jūs satiks," raksta amerikāņu žurnālists Toms Džuno. "Jūsu seja izgaisīs no viņa atmiņas, tikko būsiet aizgājuši."