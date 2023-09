"Es nemiršu" – šādu zīmīgu nosaukumu savai 70 gadu jubilejas personālizstādei savulaik, 2013. gadā, bija licis latviešu mākslinieks Ilmārs Blumbergs (1943–2016). Turpat izstādē bija gleznu triptihs, kas vēstīja to pašu, bet līdzās uzraksts "ticu" bija nosvītrots, pierakstot pārliecinošu "zinu". Šogad, 6. septembrī, Ilmāram Blumbergam būtu apritējis astoņdesmit. Lai gan izcilā mākslinieka un scenogrāfa nav starp mums, viņa radītie darbi turpina dzīvot, apliecinot viņa pārliecību – "es nemiršu".

Scenogrāfija Latvijas Nacionālās operas izrādēm "Aīda" un "Burvju flauta"

Ilmārs Blumbergs bija pazīstams arī kā viens no izcilākajiem Latvijas scenogrāfiem. Tā ir viņa specialitāte, ko mākslinieks ieguvis līdz ar Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas absolvēšanu.

Viena no Ilmāra Blumberga šīs jomas virsotnēm ir starptautiski novērtētā scenogrāfija Latvijas Nacionālas operas (LNO) iestudējumam "Aīda", ko veidojusi režisore Māra Ķimele 1998. gadā un tās atjaunotais uzvedums joprojām ir LNO repertuārā.

"Burvju flautas" scenogrāfijas elementi kļuva arī par daļu no Blumberga un Kairiša projekta "Riga Magic Flute 2001", kas pārstāvēja Latviju 49. Venēcijas Mākslas biennālē un bija iekļauti mākslinieka personālizstādē Luksemburgas pils Oranžērijā Parīzē 2002. gadā.

Ilmārs Blumbergs veidojis ap 60 scenogrāfiju dažādiem Latvijas teātru iestudējumiem, no 1969. līdz 1985. gadam bijis Dailes teātra scenogrāfs, daļu no šī laika arī teātra galvenais mākslinieks. Šai posmā radītas izcilas scenogrāfijas daudzām izrādēm, no tām nozīmīgākās – "Brands" (1977), "Jāzeps un viņa brāļi" (1981), "Pilna Māras istabiņa" (1982).