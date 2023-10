Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus, kas bija apskatāmi laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, neatkarīgo ekspertu darba grupa nākamajai "Purvīša balvai", kura tiks pasniegta 2025. gada pavasarī, ir izvirzījusi trīs autorus: Indriķi Ģelzi, Sabīni Verneri un Lieni Rumpi.

"Izstādes kopējā dramaturģija – objekti, skaņa un teksts, kustība, apgaismojums – ievelk skatītāju un iedarbojas kā kopums, kaut sastāv no suverēniem, pašvērtīgiem objektiem. Šī ir trauksmaina izstāde. (..) Ģelzim raksturīgie, medija ziņā grūti kategorizējamie skulpturālie objekti, līdzīgi kā citkārt, atgādina telpiskus zīmējumus, tomēr sagādā arī formālus pārsteigumus. "Ūdeņaina dienas actiņa" ir izstāde, kas atrodas ciešā saiknē ar šodienas informācijas piesātinājumā ik uz soļa signalizējošajām trauksmainajām aktualitātēm un briesmām. Skumji poētiskie objekti vēsta par un arī izraisa apjukuma stāvokli. Ir skaidrs, ka actiņu aizmiglojušas asaras," par nominācijas pamatojumu raksta LNMM Latvijas tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja Arta Vārpa.

"Šī Indriķa Ģelža personālizstāde apliecina viņa mākslinieciskās ambīcijas – izstāde sniedz estētisku un konceptuālu baudījumu pasaules mākslas galeriju līmenī. Projekta centrā ir dziļa tēma par indivīdu, kas cīnās ar vētrainām pārmaiņu straumēm strauji mainīgajā pasaulē, veidojot netiešas atsauces uz "slīkšanu". Personiskā un publiskā, fiziskā un digitālā pretstatīšana kalpo kā spēcīga metafora mūsdienu dzīves raksturošanai. Ekspozīcijā aplūkojami izcili nostrādāti mākslas darbi līdz perfekcijai pielāgotā scenogrāfijā, liekot skatītājiem ne tikai domāt par mūsdienu eksistences sarežģīto dinamiku, bet arī fiziski to piedzīvot. Ar multisensoras pieredzes palīdzību izstāde neizbēgami piespiež domāt par to, kā vairākas dzīves – personiskā, digitālā un kolektīvā – nemitīgi saplūst un rada mūsos dažādas reakcijas. Mūžīgi mainīgās dabas saplūšana raisa kā komfortu, tā diskomfortu, un šai Ģelža izstādei ir izdevies to uzskatāmi mums atgādināt," papildina fonda "Mākslai vajag telpu" vadītāja Katrīna Jaunupe.