Iznāks jauna fotogrāmata par mūsdienu jauniešiem

Otrdien, 2021. gada 6. aprīlī pulksten 18, ar īpašu pasākumu žurnāla "Foto Kvartāls" "Facebook" lapā tiks svinēta fotogrāmatas "Did You Notice Me?" iznākšana. Izdevumu veido piecu fotogrāfu – Annemerijas Gulbes, Filipa Šmita, Adelīnas Kalniņas, Elīnas Semanes un Arņa Balčus foto sērijas par pieciem jauniešiem.

Grāmatā, kuras dizainu veidojis Aleksejs Muraško, skatāmie fotogrāfu stāsti tiecas atklāt to, kā veidojas jaunās paaudzes identitāte, pieskaroties arī tādām tēmām, kā depresija, trauksmes lēkmes un dažādas atkarības.

Filips Šmits gaidīja, kad pavērsies durvis, lai no konkrēta skatupunkta iemūžinātu 14 dienas divdesmitgadīgā modeļa Matīsa dzīvē. Adelīna Kalniņa fotografēja 19 gadus jauno Leontīni, kura vēlas būt slavena un mūžam jauna, un mēģina izbēgt no dzīves realitātes, kavējoties bezrūpībā un vīna glāzēs. Annemarija Gulbe veidoja dialogu ar jaunāko māsu Tīnu, kura cenšas patērēt uzkrātās kalorijas, kamēr trauksmes epizodes mijas ar pašpārliecinātību un tieksmi nokļūt uzmanības centrā. Elīna Semane fotografēja 22 gadus jauno Gunāru, kurš mēģina izdzīvot starp radošās enerģijas uzplūdiem un suicidālas depresijas lēkmēm. Arnis Balčus veidoja fotostāstu par 19 gadus veco Laru, kura no panka tiecas kļūt par "normālu" meiteni. Grāmatā iekļauts arī jaunā filozofa Toma Babinceva ievadteksts.

Pērn Filips Šmits ieguva FK Balvu kā labākais jaunais Latvijas fotogrāfs, Adelīnas Kalniņas instalācija "Biometrijas dati" bija skatāma pieturvietā "Rīgas Fotomēnesī", Elīnas Semanes izstāde/performance "Viss ir sūds, izņemot čuras" Mārtiņa kapos raisīja policijas uzmanību, Annemarijas Gulbes personālizstāde "Love Re-search" tika cenzēta ISSP Galerijā, bet Arņa Balčus fotosērija "Myself, Friends, Lovers and Others" par jauniešu dzīvi gadsimta sākumā tika izdota grāmatā un nonāca Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā.

Grāmata izdota tikai 300 eksemplāros, tās izdevējs ir biedrība Mūsdienu kultūras centrs "Kultkom", kas galvenokārt pazīstama kā žurnāla "Foto Kvartāls" izdevējs. Izdevums pieejams "Foto Kvartāla" interneta veikalā, bet vēlāk to varēs iegādāties arī Latvijas grāmatnīcās un citās kultūras vietās.