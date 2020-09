Izsolē nonāks Benksija veltījums Monē daiļradei

Ceļojošā izstādē pirms publiskas izsoles nonācis Benksija darbs "Parādi man Monē", kuru "Sotheby’s" izsoļu nams cer pārdot par vismaz trim līdz pieciem miljoniem mārciņu.

Gleznā var viegli atpazīt impresionisma lielmeistara gleznu "Ūdensrozes un japāņu tiltiņš", kuru Benksijs sev raksturīgajā huligāna stilā papildinājis, mierīgajā ainavā "iemetot" iepirkuma ratiņus un ceļa satiksmes regulēšanas konusu. Benksija darbs tapis jau 2005. gadā un ir daļa no viņa darbu sērijas "Crude Oils" (vārdu spēle, jo tiešā tulkojumā vārdu salikums nozīmē "jēlnafta", bet "oils" ir arī "eļļas gleznas"). Šajā sērijā viņš apspēlējis arī citas ikoniskas gleznas, piemēram, Vinsenta van Goga "Saulespuķes" un Edvarda Hopera "Naktsputnus", atzīmē BBC.

Piektdien un sestdien tā izstādīta Londonā, bet jau drīz tiks atrādīta arī Ņujorkā, ASV, un Honkongā, Ķīnā. "Sotheby’s" Eiropas nodaļas laikmetīgās mākslas sekcijas vadītājs Alekss Brancziks atzīmē, ka tā ir viena no Benksija nozīmīgākajām gleznām. "Būdams protesta balss un sociālais disidents, šajā gleznā Benksijs izgaismo sabiedrības necieņu pret vidi, par labu izšķērdīgajam patēriņam," viņš atzīmē.

Benksijs ir pasaulē pazīstamākais ielu mākslinieks. Brits darbos izceļas ar aso, pat izsmējīgo kritiku pret varas iestādēm, birokrātiju, kariem un globalizāciju. Viņš savu aktīvo darbību uzsāka jau pagājušā gadsimta 80. gados, bet slavu ieguvis galvenokārt pēdējās divās desmitgadēs.

Lai gan viņa darbiem ir augsta materiālā vērtība, Benksijs pats iztiku pelnot tikai no tiem, kurus izdodas pārdot galerijās. Fiksēti jau vairāki gadījumi, kad citi viņa stensila darbus pat izzāģē no māju sienām, lai pārdotu kolekcionāriem. Tieši pirms gada izsoļu namā par aptuveni 11 miljoniem eiro tika izsolīts viņa darbs “Devolved Parliament”, taču ieņēmumus no šī darījuma viņš nav guvis, jo darbs vairs nepiederējis māksliniekam.

Neskatoties uz šādiem gadījumiem, viņam izdodas labi nopelnīt arī ar galerijās un dažādos provokatīvos šovos pārdoto, kā arī pelnīt ar viņam piederošo viesnīcu Palestīnā.

Benksijs savu stilu attīstījis Bristolē laikā, kad aerosola krāsu māksla pilsētā sasniegusi savu kulmināciju. Turklāt 80. gados mākslinieki un mūziķi strādājuši ciešā sadarbībā.