Izvēlies un nobalso par savu 'Purvīša balvas 2019' simpātiju!

Marta beigās un aprīļa sākumā sākumā "Delfi" norisinās prestižā vizuālās mākslas apbalvojuma "Purvīšā balva 2019" publikas balsojums, ļaujot skatītājiem pašiem noteikt savu simpātiju no žūrijas izvirzītajiem astoņiem finālistiem.

Balsojums ilgs no 25. marta līdz 10. aprīlim pulksten 23.59. No vienas IP adreses par ikvienu no pretendentiem 24 stundu laikā var nobalsot vienu reizi. "Delfi" atgādina, ka vienā reizē var balsot arī par diviem un vairāk kandidātiem, bet atkārtoti par vienu un to pašu – reizi 24 stundās.

Nobalsot par "Purvīša balvas 2019" skatītāju simpātiju!

Balsojuma uzvarētājs tiks paziņots sestajā "Purvīša balvas" ceremonijā 12. aprīlī topošajā mākslas centrā "Zuzeum".

"Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Jau ziņots, ka "Purvīša balvas 2019" finālistu darbu izstāde ir aplūkojama Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē no 24. marta līdz 9. jūnijam.

"Purvīša balvas" nominantu izstāde ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas laikmetīgajā mākslā. 2019. gada ekspozīciju veido spilgts glezniecības, grafikas, instalāciju, foto- un videomākslas kopums, ko radījuši sestajai Purvīša balvai par izcilāko sniegumu vizuālajā mākslā 2017. un 2018. gadā neatkarīgo ekspertu izvirzītie astoņi mākslinieki un autoru kolektīvi – Ēriks Apaļais, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Gints Gabrāns, Romāns Korovins, Paulis Liepa, Rasa un Raitis Šmiti, tekstu grupa "Orbīta". Purvīša balvas finālistu skate ļauj iepazīt gan mākslas procesa aktuālo kopīgo ainavu, gan arī atšķirīgu mākslinieku radīto individuālo pasauļu daudzveidību.