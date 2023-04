Kas notiks ar Borhesa literāro mantojumu pēc tā glabātājas nāves?

26. martā 86 gadu vecumā mūžībā devusies argentīniešu rakstniece un tulkotāja Marija Kodama (1937–2023). Viņa bija sava mirušā vīra, pasaulslavenā rakstnieka Horhe Luisa Borhesa (1899–1986), literārā mantojuma glabātāja.

Būdama 37 gadus jaunāka par Borhesu, Kodama ilgi strādāja par viņa sekretāri un palīdzi. Kad abi iepazinās, rakstniekam jau bija vārga veselība, viņš bija gandrīz pilnībā zaudējis redzi. "Viņa lasīja viņam, un viņš iemīlējās viņas balsī," laikrakstam "The New York Times" stāsta Kodamas literārais aģents Endrū Vailijs. "To var saprast, jo viņas balss bija ļoti īpaša, interesanta un jauka."

Borhesa ietekme

Izcilais argentīniešu rakstnieks Horhe Luiss Borhess rakstījis dzeju, esejas un publicistiku, daudz tulkojis, lieliski pratis vairākas valodas, bet latviešu lasītājam vislabāk pazīstams kā īsprozas autors ar īpaši izkoptu rakstības stilu, kurā reālais vijas ar mītisko. Viņa draugs rakstnieks Adolfo Bjojs Kasaress (1914–1999), ar kuru viņi kopā uzrakstījuši vairākas grāmatas, uzskatījis, ka Borhesam izdevies radīt jaunu žanru – metafizisku stāstu.

Borhess vairākas reizes nominēts Nobela prēmijai literatūrā. Ietekmīgais amerikāņu literatūras kritiķis Harolds Blūms (1930–2019) iekļāvis viņu kanonā, kurā fiksēti 26 rakstnieki, kas būtiski ieteikmējuši Rietumu civilizāciju. Borhess joprojām ir noslēpumains, viņam patika mistifikācija un viņš bez šaubām ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem Dienvidamerikas rakstniekiem.

Borhess ir tulkots daudzās pasaules valodās, arī latviešu – 2002. gadā izdota izlase "Stāsti" ar dzejnieka Edvīna Raupa priekšvārdu, 2005. gadā krājums "Alefs", 2010. gadā "Smilšu grāmata". Borhess ir ietekmējis daudzus izcilus rakstniekus un māksliniekus, latviešu literatūrā viņa iespaids jūtams, piemēram, Gunta Bereļa prozā.