Klajā laists Māra Salēja dzejas krājums 'Tuvošanās'

"Apgāds Zvaigzne ABC" laidis klajā Māra Salēja piekto dzejas krājumu krājumu "Tuvošanās", kura atvēršana notiks svētdien, 13. janvārī, pulksten 14.30, Jāņa Akuratera muzejā (Ojāra Vācieša ielā 6a, Rīgā).

Māris Salējs latviešu mūsdienu dzejas ainavā ir viens no tiem autoriem, kuriem padodas šķietami neiespējamais – proti, apvienot labāko no klasiskās dzejas saturiskajām vērtībām ar formas un izteiksmes novatoriskumu, kas biežāk raksturīgs jauno dzejnieku veikumam. Autoram klajā laisti jau četri dzejoļu krājumi, kurus varbūt nav vienmēr pavadījusi skaļa popularitāte, taču tie ir ierakstījušiviņa vārdu to mūsdienu latviešu dzejnieku vidū, kuru emocionāli blīvo un filigrāni noslīpēto dzeju spēj novērtēt pieredzējis lasītājs.

Par iepriekšējo krājumu "Kā pēc pērkona", par kuru dzejnieks saņēma Ojāra Vācieša prēmiju, Salējs atzīst, ka tajā tiecies iekļaut izvērstākus dzejoļus ar izteiktu liroepisko intonāciju, taču jaunajā krājumā apkopoti koncentrētāki, īsāki dzejoļi – krājums ir lakonisks, kompakts un vienlaikus saturiski piesātināts. Autors norāda, ka šis ir "stāsts par tuvošanos pasaulei un dzīvei caur dažādiem uztveres uzzibsnījumiem, kuros pasaule ir ļāvusi uz īsu mirkli sevi ieraudzīt un saprast. Ik brīdi līdzsvarojoties noteiktā dzīves posmā pārdzīvotā vieglumam un smagumam, izteiksmes precizitāte saduras ar dzejoļa fonētiskā slāņa tiecību uzplēst loģiku ar melodiju. Zināmā mērā šis krājums ir nebeidzams līdzsvara punkta meklēšanas, atgūšanas ceļš."

Daļā dzejoļu sastopamas atsauces uz citu autoru darbiem: tajos Salējs ne tikai ar dzejnieka, bet arī ar diplomēta literatūras pētnieka asredzīgumu apspēlē motīvus, kuriem dažādu dzejnieku daiļradē rodamas daudzveidīgas interpretācijas iespējas, taču paša Salēja balss nav sajaucama ne ar vienu citu. Cita dzejnieka profesija – proti, tulkotāja talants – atspoguļojas dzejas valodā, kurā nereti vērojama atturīga, taču filigrāna spēle ar dažādu valodas līdzekļu klāstu: rindās neuzkrītoši pavīd dažādu leksikas slāņu izmantojums, neoloģismi, senvārdi un apvidvārdi. No otras puses, rotaļa – ne ar formu, ne ar valodas jēdzienisko un fonētisko līmeni – ne mirkli nekļūst pašmērķīga, tā ir vien "pievienotā vērtība" pašai dzejai, kura ar smalku, trāpīgu, dziļi intīmu, taču bieži nesaudzējošu lirismu iedziļinās redzamās un nojaušamās pasaules saskarsmes punktos.

Māra Salēja dzejas krājums turpina "Apgādā Zvaigzne ABC " uzsākto mūsdienu dzejas izdevumu sēriju, kuras ietvaros pēdējā gada laikā izdots Kristas Annas Belševicas krājums "Medījot dzīvi" un Ivetas Ratinīkas krājums "Tikko & tikai".